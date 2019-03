Dansk United-bøddel er Liverpool-fan: - Fantastisk at sende dem ud

HERNING (Ekstra Bladet): Det var en stor dag for blot 17-årige Gustav Isaksen, der med to mål var med til at sende Manchester United ud af Champions League for ungdomshold.

- Det var en af de største oplevelser i mit liv. Det er der slet ingen tvivl om. At score to mål i så stor en kamp foran 6.000 mennesker! Det glemmer jeg ikke sådan lige, sagde Gustav Isaksen, der har hakket 10 mål ind i 11 U19-kampe for FCM denne sæson.

Gustav Isaksen i sekunderne inden sin anden scoring mod Manchester Uniteds U19-mandskab. Foto: Claus Bonnerup

Oplevelsen blev lige en tand større af, at det netop var Manchester United, som unge Isaksen sænkede. FCM-stjerneskuddet er nemlig glødende Liverpool-fan.

- Det var fucking sygt at slå dem. Jeg har altid været Liverpool-fan, så det fantastisk at sende dem ud. Jeg hader United, og det var fedt at se, hvordan de udvandrede, da vi havde slået dem, sagde Gustav Isaksen med et stort grin og fortsatte:

- Jeg har jo set flere af deres spillere, som er inde omkring førsteholdet, i tv, så det var en kæmpe oplevelse at slå dem ud. Jeg synes, vi fortjente at vinde, sagde Gustav Isaksen, der har kontrakt med FC Midtjylland til 2021. Mon ikke den kontrakt bliver forlænget snart…

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De danske mestre fra FC Midtjylland har gang i noget godt. Midtjydernes førstehold kæmper om mesterskabet med FC København i Superligaen, og næste generation er allerede stærkt på vej!

Det beviste FC Midtjyllands gyldne U19-hold onsdag eftermiddag, da mægtige Manchester United blev sendt hjem fra Herning med et nederlag på 1-3. En kamp, som blev overværet af godt 6000 tilskuere en tidlig onsdag eftermiddag i regnvejr…

Oliver Olsen og Casper Tengstedt jubler, da FCM-sejren er slået fast. Foto: Claus Bonnerup

En helt igennem stærk præstation af FC Midtjylland, som med sejren over fremtidens engelske superstjerner nu er klart til kvartfinalen i UEFA Youth League – Champions League for U19-mandskaber. Som det første danske hold i historien.

- Det var en fantastisk præstation. Nu er det tredje gang, vi er med i Youth League, og vi får mulighed for at måle os med de største klubber i Europa, som råder over nogle af de største talenter i verden. Sejren over Manchester United manifesterer det arbejde, vi gør i FC Midtjylland. Det var en særlig oplevelse, som viser, vi kan måle os med de største, sagde akademichef Flemming Broe efter den overraskende sejr.

Manchester United stillede til kampen i Herning i noget, der minder om stærkeste opstilling. James Garner og Angel Gomes var begge med på bænken, da Manchester United slog Paris Saint-Germain ud af den ’rigtige’ Champions League, mens Tahith Chong rent faktisk fik de sidste ti minutter i Uniteds sensationelle comeback i Paris.

Hollænderen betegnes som et af de mest spændende navne i europæisk fodbold lige p.t., mens anfører Angel Gomes angiveligt tjener en hyre på 12 mio. kr. om året allerede nu…

Glade FCM-spillere med anfører Japhet Sery i forgrunden. Foto: Claus Bonnerup

Men de kommende stjerner fra United blev pakket pænt sammen af de unge ulve og sendt hjem med et fortjent nederlag. Ingen fra United-lejren ville efter nederlaget udtale sig til pressen, og både spillere og trænere fløj forbi de mange fans, der ventede på autografer. Det er åbenbart aldrig for tidligt at blive krukket…

Mens Manchester United er færdig i ungdommens Champions League, så skal FC Midtjylland nu op mod FC Porto på udebane. Noget af en udfordring, men Flemming Broe ville ikke afvise, at der ligger en ny overraskelse og lurer.

- Nu er vi nået til kvartfinalen som det første danske hold nogensinde. Selv om vi er stolte, er vi ikke tilfredse. Vi har slået Roma og Manchester United, der begge har store akademier, så hvorfor skulle vi ikke også kunne bide skeer med Porto.

