Danske formænd enige: Det er rigtig skidt!

Danske fans af europæiske storklubber ser med stor alvor og ærgelse på, at klubberne vil gå sammen i eksklusiv turnering

At flere europæiske storklubber vil gå sammen i en elite-liga, er en rigtig dårlig nyhed for klubbernes fans, der er svært skuffede over nyheden.

Det fortæller flere af de danske formænd for fanklubberne til Ekstra Bladet.

Toke Sundgaard, der er presidente for Inter Club Danimarca, som støtter Christian Eriksens Inter Milan, bakker langt fra op om det nye tiltag.

- Det er et brud på den europæiske tradition om, at man gør sig fortjent til at spille med de bedste. Atalanta og Leicester har gennem hårdt arbejde gjort sig fortjent til at spille med de bedste og har nu bidt sig fast i toppen, siger han og uddyber:

- Det er jo en smuk historie, og det bliver ødelagt af sådan en liga.

De riges klub

Samme overbevisning har Alex Bruun, formand for den danske gren af Liverpools fanklub.

- Det er en lukket klub for de få udvalgte, og det hænger ikke sammen med de værdier, vi har. Sådan en turnering bliver jo de riges klub, siger han

- Hvis jeg strækker mig, kan jeg godt se, hvor de vil hen med det, men det holder bare ikke. Som det ser ud nu, er det virkelig skidt.

Vil det påvirke dit forhold til klubben?

- På et eller andet niveau vil det jo, men hvordan det præcis bliver, er for tidligt at sige.

Skuffende!

I Tottenham-lejren er stemningen heller ikke god. Her fortæller Magnus Højer, formand for White Hart Danes, at scenariet er ekstremt skuffende.

- Jeg er skuffet over, at pengene fylder så meget, og fansene bliver holdt som gidsel, siger han til Ekstra Bladet.

- Fodbold bygger på sammenhold og fællesskab. Men det ødelægger man ved at lave den her eksklusive klub.

Landshold truet

Som formændene antyder, er man ikke begejstret for Super League - ligaens navn.

UEFA truer i direkte vendinger med, at spillere fra de indtil videre 12 klubber vil blive nægtet adgang til de respektive landshold.

'... og deres spillere kan blive afskåret fra muligheden for at repræsentere deres landshold', lyder det i pressemeddelelsen fra UEFA.