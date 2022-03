Danske stjerner får minister-hjælp

En stribe danske sportsudøvere har forladt Rusland i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine, men fodboldspillerne Anders Dreyer og Oliver Abildgaard er der stadig.

De er begge kontraktligt bundet til Rubin Kazan, der har investeret adskillige millioner i danskerne, og derfor kan de ikke smutte uden videre.

Men skulle de ønske at komme ud, er der opbakning fra den danske regering, forklarer kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i et interview med TV3 Sport.

- Som minister forsøger jeg at appellere til, at hvis og såfremt man skulle have lyst til at komme ud af sin kontrakt i den givne situation, så kommer Den Internationale Sportsdomstol (CAS, red.) ikke til at retsforfølge.

- Det bruger jeg min stemme på, og det sørger jeg også for at finde international opbakning til, siger Ane Halsboe-Jørgensen til tv-stationen.

Basketballspilleren Gabriel 'Iffe' Lundberg, håndboldspilleren Kathrine Heindahl og ishockeyspilleren Philip Larsen er alle taget hjem, efter at invasionen er begyndt.

Heindahl og Larsen er blevet løst af deres kontrakter, mens Lundbergs klub, CSKA Moskva, har meddelt, at danskerens afsked er 'et brud på kontraktbetingelserne og klubbens regler, men klubben behandler situationen for hver enkelt spiller med forståelse'.

23-årige Dreyer skiftede i slutningen af sidste sommers transfervindue fra FC Midtjylland til Rubin Kazan, mens den to år ældre Abildgaard har været i klubben siden sommeren 2020.

Begge har desuden fået debut for det danske A-landshold.

På grund af den igangværende krig er alle russiske klubber og landshold blevet udelukket fra international deltagelse, men de russiske turneringer kører videre.

Dreyer var senest i aktion 28. februar. Abildgaard er ude med en skade og har ikke spillet siden december sidste år.