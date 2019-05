Danske stjerner fanget i historisk krise

Med to point i de første fem kampe har Rosenborg fået en historisk dårlig sæsonstart, hvorfor Mike Jensen og Nicklas Bendtner lige nu ligger til nedrykning. Det er ved at være sidste udkald, mener dansk ekspert

De norske mestre Rosenborg, der har to danske spillere i Nicklas Bendtner og Mike Jensen i truppen, har fået en historisk dårlig start på sæsonen. Efter fem runder er holdet sidst i tabellen med bare to point.

Lige nu er krisen enorm, og det er specielt at føle i de norske medier, hvor derouten for storholdet bliver vendt og drejet på de store mediers hjemmesider.

Rosenborg-spilleren Pål André Helland undviger i øjeblikket fanshoppen, fortæller han til Dagbladet. Imens fryder konkurrenten sig over udsigten til et forspring i tabellen, lyder det i VG, Og Rosenborgs egen træner, Eirik Horneland, udtrykker sin frustration hos TV2 Norge. Sådan kunne man blive ved. For Rosenborg er gået i stå.

Francis Dickoh, der har en fortid i norsk fodbold og nu er ekspert hos Eurosport, har selvfølgelig bidt mærke i den elendige forfatning, som Rosenborg lige nu er i.

Nedturen er paradoksalt opstået på et tidspunkt, hvor mesterklubben havde kørt sig i stilling til at tage et hop opad i niveau. Måske endda gøre sig gældende med sejre i Europa.

Mike Jensen ved kampen mellem Rosenborg og FC Salzburg i 2018. Foto: AP Photo

- Det skulle jo ligesom have været året, hvor de tog skridt nummer to. De har været vant til at vinde. Også Nicklas Bendtner og Mike Jensen, siger Francis Dickoh.

- Nu prøver de med en ny træner (Eirik Horneland, red.), som i Norge er ret fremadstormende fra Haugesund, men det er lidt som om, de har købt sig lidt ind på hans meget autoritære måde at være på. Det er en lidt mere løbe-krævende spillestil, de er i gang med at praktisere. Det har de altså ikke fået helt under huden, siger eksperten.

Det er langt fra første gang, at det tager uger for en ny frontfigur at få sat sit præg på en fodboldklub. Problemet er, at tid er ved at blive en mangelvare i Trondheim, hvis Rosenborg skal nå med på toget, der næste år stopper ved placeringerne, der giver europæisk deltagelse.

- Nogen gange kan det tage noget tid at lære trænernes idéer fuldstændigt at kende, og spørgsmålet er, om der er tid og plads til at give træneren den fornødne tålmodighed. Det kan jeg godt tvivle på, fortæller Francis Dickoh.

Han mener dog, at det største ansvar ligger hos spillerne, der slet ikke har ramt vanlig Rosenborg-niveau i denne sæson.

Nicklas Bendtner er heller ikke en del af truppen ved dagens kamp mod Rørvik. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB scanpix

- Der hører noget med, når man spiller for Rosenborg. Så skal man både vise, man er den bedste, og føle man er den bedste. Det virker lidt som om, de er ramt lidt på selvtilliden, og den udvikling, der har været de sidste år, den er stagneret en lille smule.

- Så kan det være en for stor mundfuld for en relativ uprøvet træner at skulle løfte så stor en klub og løfte så stjernespækket en trup.

- Der skal point på bordet, og det skal være i weekenden, ellers tror jeg næsten at løbet er kørt. Hellere hviske tavlen ren, inden det er for sent. Målet er jo stadig at vinde mesterskabet, selvom de har fået så dårlig en start.

Se også: Superliga-storklub undrer sig over DBU: - Er det en fejl?

Klasker Eriksen på forsiden: 'Mundtlig aftale' med Real Madrid

Se også: Kæmpe kaos: Ingen kunne få billetter til Parken