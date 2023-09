Dansker afviser Saudi-Arabien: Kunne have tjent stort millionbeløb

En kæmpe pose penge var ikke nok til at lokke Brian Priske til Al Shabab FC i Saudi Arabien. Danskeren har sagt nej tak

I fodboldverdenen er det kommet på mode at tage til Saudi-Arabien de seneste måneder.

Og det er uanset, om du er spiller eller træner. Men den bølge hopper Brian Priske ikke med på.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den danske fodboldtræner nemlig afvist et stort tilbud fra Al Shabab FC.

Det er til trods for, at Brian Priske kunne have tjent en stor sum penge, hvis han var taget til det kontroversielle land.

Som Ekstra Bladet forstår det, blev den tidligere Superliga-træner helt konkret tilbudt en kontrakt på to sæsoner. Her ville han tjene fem millioner euro - svarende til 37,3 millioner danske kroner - hvis han blev der aftalen ud.

46-årige Brian Priske. Foto: Jens Dresling

Derudover ville Brian Priske kunne se frem til store bonusser, hvis det skulle lykkes ham at vinde ligaen eller de store pokalturneringer.

Kilder fortæller videre til Ekstra Bladet, at danskerens afvisning er ganske ny, og den er mere eller mindre lige blevet sendt til Al Shabab FC.

Dermed bliver 46-årige Brian Priske i Sparta Prag i Tjekkiet, hvor han har været chef på sidelinjen siden sommeren 2022.

I den tjekkiske storklub har den tidligere landsholdsspiller i skrivende stund en kontrakt, som løber indtil 30. juni næste år.

Tidligere i sin trænerkarriere har Brian Priske haft kasketten på i FC Midtjylland og Royal Antwerp, mens han ligeledes har været assistenttræner i både FC København og FC Midtjylland.

Ekstra Bladet forsøger på nuværende tidspunkt at få en kommentar fra Brian Priske.