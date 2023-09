Dansker bag drastisk tiltag: Det skal være slut

Jens Berthel Askou har fortalt sine spillere i IFK Göteborg, at de ikke må tage snus, mens de er på arbejde

Snus og Sverige går mere eller mindre hånd i hånd.

Den lille koffeinpose, som rigtig mange smider op under overlæben, er ekstemt populære hos vores naboer, og trenden er for længst kommet til Danmark.

Derfor kræver det sin mand at sætte foden ned over for snus og forbyde det i Sverige.

Men det har 41-årige Jens Berthel Askou alligevel gjort. I hvert fald når danskerens IFK Göteborg-spillere er på arbejde.

- Jeg vil ikke gå i detaljer omkring, hvordan vores regler er. Men de er skærpet lidt, og det er de af flere årsager. Det er ikke præstationsfremmende at tage snus. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om, uden jeg har lavet en stor undersøgelse, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

Snus hører ikke hjemme i et professionelt miljø, mener han. Foto: Jens Dresling

- For det andet er der en signalværdi i det, som jeg synes, er mindst lige så vigtig i forhold til, man ikke tager snus, mens man træner fodbold. Det er et professionelt træningsmiljø, og der hører sådan nogle ting ikke hjemme.

Kan ikke kontrollere alt

Den tidligere AC Horsens-træner tilføjer, at der lige nu er en dialog i den svenske klub, hvor det diskuteres, om der skal være et totalforbud mod snus.

I første omgang prøver IFK Göteborg at inspirere spillerne til, hvordan de kan agere i deres fritid.

- Jeg vil ikke kommentere for meget på, hvornår vi forbyder blandt andet snus. Vi kan skabe en kultur, som inspirerer til, hvordan spillerne kan være i deres fritid. Men vi kan ikke kontrollere alt, hvad de gør, når vi ikke er der.

- Men vi kan lære dem om, hvad livet som professionel på det her niveau, det indebærer. Så kan vi inspirere til, de tager nogle lidt bedre beslutninger, når de ikke er her.

Generelt har det været nødvendigt at ændre nogle ting for Jens Berthel Askou i sin første tid i IFK Göteborg.

Danskeren har været i IFK Göteborg i små tre måneder. Foto: Jens Dresling

Har ændret en del

Det gælder både kulturen og det fodboldmæssige. Og det var han godt klar over, da han pakkede kufferten og rejste til Sverige.

- Det er nødvendigt og en af grundene til, at man skifter træner. Man var kørt lidt fast i den vej, man var på vej ud af. Det har også været en del af jobbeskrivelsen, at der skulle ændres en masse.

- Først og fremmest var der en del i kulturen og hverdagen, der skulle ændres. Vi var ikke i nærheden af at være, hvor vi skal i en klub som Göteborg.

- Vi har skruet på de signaler, vi sender, og de reaktioner, vi har, når vi mister bolden blandt andet. Vi arbejder med mentaliteten og regler i forhold til snus og mobiltelefoner samt alle de der ting. Vi har skærpet en del ting både på og uden for banen i forhold til, hvad vi kræver af hinanden. Det er nødvendigt for at bygge en topklub op igen.

Foto: Jens Dresling

God start i Sverige

Og måske er danskeren ved at bygge en topklub op igen. Diverse ændringer ser i hvert fald ud til at give pote for Jens Berthel Askous mandskab.

Med den tidligere Superliga-træner ved roret har IFK Göteborg hentet 19 point i 12 kampe. Da Jens Berthel Askou overtog, havde den svenske klub blot skrabet fire point sammen i 10 kampe.

Det betyder, at IFK Göteborg er kravlet op på 12. pladsen i Sveriges bedste fodboldrække, hvor der er 16 hold.

Afsluttende sætter Jens Berthel Askou nogle ord på sin start i vores naboland.

- Starten har været hektisk, som, jeg tror, den tit er for folk, som starter i et nyt arbejde. Men den har også været spændende, og vi er kommet godt igennem en meget svær periode.

- Vi har lagt et godt fundament at komme videre på, og der er sket meget på kort tid. Det har været en meget spændende periode at være en del af. Det er der ikke tvivl om.