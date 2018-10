Dansker fik beskeder fra fans før berømt derby: Dræb de svin

Bassel Jradi smågriner.

- Det er nok ikke noget, du kan skrive på tipsbladet.dk. Men det var nogle ting som 'Dræb de svin fra Dinamo' alle mulige skøre ting. Jeg forstod ikke helt rivaliseringen i starten, men en af mine venner sendte mig en dokumentar, Football Rivalries. Så kunne jeg godt se, at det ikke bare er en normal kamp, siger han.

I sommer kom Jradi fra Strømsgodset i Norge til Hajduk Split i Kroatien, og lørdag var han med i Det Evige Derby, som opgørene mod Dinamo inde fra hovedstaden Zagreb kaldes.

Britiske Daily Mail kårede det engang til den 20. største rivalisering i fodboldverdenen, og de to holds med højrøstede fangrupper, Bad Blue Boys og Torcida, er berømte og berygtede for deres dedikation og til tider voldsparathed.

Så selv om Bassel Jradi godt kender til derbyer fra sine fire år i Norge, tåler det ingen sammenligning med det, han oplevede i lørdags. Allerede på forhånd havde han forudsagt, at det ville blive den største kamp i hans karriere, og det viste sig at holde stik.

- Ja, det var stort, mand. Det er en stor kamp. Det er et had nærmest mellem Hajduk og Dinamo, og det kunne man godt mærke. Det var totalt fedt at spille, siger han.

- Man mærkede det før kampen, både med spillere og fans i byen. Fans skrev til én på diverse sociale medier. Jeg har prøvet derbyer før i Norge, men det var to procent af det her. Det var helt skørt.

Kampen mod Dinamo hjemme i Split endte 0-0, og det kan lige gå an for det krævende Hajduk-publikum, mener 25-årige Jradi. Normalt er der ellers kun én ting, der tæller, og det er ikke uafgjort, skulle han hilse at sige.

- Når vi har haft så dårlig en start, som vi har (trænerfyring og en aktuel sjetteplads, red.), er det mere accepteret at få en 0-0&'er. Men de vil ikke have andet en sejre hernede, det kan man også godt mærke. I første kamp tabte vi til et bundhold, det var min debut, og de kastede romerlys efter os, fortæller han.

Det lyder voldsomt, men det passer Bassel Jradi fint. Inden i ham bruser en flod af fodbold-lidenskab, og den strøm er nogle gang stærkere, end han har været vant til i Danmark og Norge.

- Det er specielt, men også fedt at prøve. Jeg har en stor passion for fodbolden, og jeg føler ikke, at passionen er liv og død i Skandinavien, men det er det her, siger han.

- Når man træner og spiller kamp, går man ind med en helt anden mentalitet, end jeg har gjort før. Der er større pres på, og man føler, der er meget mere på spil. Man kan sammenligne med at have et væddemål med sin ven på 100 kroner eller 100.000. Der er stor forskel. Man bliver mere fokuseret med alt, hvad man laver.

Den slags intense fodbolddyrkelse kom blandt andet til udtryk, daŽeljko Kopić blev fyret for en måned siden efter seks kampe uden sejr. Bassel Jradi har også oplevet trænerfyringer i Lillestrøm og Strømsgodset, men i Kroatien er det noget, man taler endnu mere om. Både i medierne og blandt spillerne.

Det er i det hele taget en krævende kultur, men det fortæller måske også historien om landets succes i holdsportsgrene. VM-sølvvinderne hører også til i verdenseliten i eksempelvis håndbold og vandpolo, og Jradi har en idé om hvorfor.

-Jeg føler, man kan se, hvorfor de er så gode i diverse sportsgrene i Kroatien. Det er måden, de træner på. De er kun 4,1 millioner mennesker, men de er gode til håndbold, vandpolo, fodbold, og verdens bedste spiller er kroat (Luka Modric, red.). Deres træningskultur er anderledes, og intet andet end sejr tæller for dem. I hvert fald her i Hajduk, fortæller han.

Bassel Jradi har fået spilletid i samtlige kampe, siden han kom til Hajduk Split. I sidste uge scorede han også sit første mål for klubben i en pokalkamp.

Peter Møller ny direktør i DBU

Politiet bekræfter: Voldtægtssagen mod Ronaldo er genåbnet

Se også: Skuffet FCK-back til Hareide: Jeg fortjener en chance mere