Dansker i alternativt skifte: - De betaler godt

Patrick Pedersen er måske ikke et navn, der vækker genklang over alt i fodbolddanmark, men på Island er man udmærket klar over, hvem angriberen med det lyse hår er.

Den 27-årige angriber blev i 2018 ligatopscorer på vulkanøen, da han tegnede sig for 17 mål for mesterklubben Valur, og i 2015 blev han også ligatopscorer for samme klub. I mellemtiden var han blandt andet et smut i norsk fodbold.

Nu er han i Moldova - som den første dansker nogensinde.

I januar underskrev Patrick Pedersen således en kontrakt frem til udgangen af 2020 med FC Sheriff, der med afstand er den førende klub i landet og så sent som i sidste sæson mødte FC København to gange i Europa League-gruppespillet. Sheriff har vundet 17 mesterskaber i Moldova.

- Jeg var da lidt skeptisk i starten. Hvad var det nu for noget? Vi mødte dem sidste år i Europa, og der lagde jeg mærke til faciliteterne, da vi spillede på udebane, og de er helt i top. Men byen og kulturen er noget anderledes, så jeg var i Moldova i december sammen med min kæreste og min agent for lige at se nærmere på det hele, siger Patrick Pedersen til tipsbladet.dk.

Danskeren nåede til enighed med sin kæreste om at tage springet ud i det ukendte.

- Det er meget begrænset, hvad de taler af engelsk. Der er nogle udenlandske spillere, der kan en smule, men det er ikke meget. Og selve byen er meget anderledes - jeg vil sige det sådan, at det ikke er den, der er trækplasteret, fortæller han.

Niveauet på banen fejler absolut intet, fortæller Patrick Pedersen, og FC Sheriff bød da også FC København ganske godt op til dans i sidste sæson. Opgøret i Moldova endte 0-0, mens FCK vandt 2-0 i Telia Parken.

- Der er god kvalitet til træning. Klubben har en klar ambition om at komme i Europa League-gruppespillet, så det bliver især spændende med de europæiske kampe. Sheriff plejer at være ret suveræne i den hjemlige liga, så jeg har fået at vide, at man ikke prioriterer den så højt. Man sparer mange spillere til kampene i Europa, siger Patrick Pedersen.

Anbefalet af forsvarsspiller

Det helt store spørgsmål er naturligvis; hvordan opstår der interesse fra Moldova for en dansk angriber på Island?

I Patrick Pedersens tilfælde er der ikke alle mulige agentkontakter og ÝouTube-klip involveret. I august tørnede Valur og FC Sheriff sammen i Europa League-kvalifikationen, og selv om danskeren ikke scorede i de to kampe, gjorde han god reklame for sig selv.

- Det var der, de opdagede mig. Jeg har fået at vide, at én af forsvarsspillerne efter den første kamp anbefalede mig over for træneren og sagde, at han synes, de skulle hente mig. Så begyndte klubben at følge mig tæt og blev så interesserede i en transfer, lyder det fra Sheriff-danskeren, der satser på at gøre en god figur i den kommende sæson:

- Mit mål er at gøre det godt og ryge videre til noget mere spændende. FC Sheriff har ry for at sende spillerne videre til nogle fine adresser, men det er naturligvis ikke et sted som Skandinavien. Det er mere et land som Rusland. Det kunne godt være en mulighed, men jeg har også en kæreste og børn, så dem skal jeg naturligvis også tænke på.

Og så gør det naturligvis heller ikke noget, at skiftet til FC Sheriff er ét ganske lukrativt et af slagsen.

- Jeg får meget mere i løn. De betaler godt, og det var naturligvis også én af mine overvejelser. Jeg får vel tre-fire gange mere, end jeg fik på Island, lyder det fra Patrick Pedersen.

Danskeren har foreløbig fået spilletid i to testkampe for FC Sheriff. Han jagter stadig sin første scoring.

Se også: Esbjerg-træner efter Austin gik fri af karantæne: Jeg er ikke overrasket

Se også: Ståle: Diego Simeone nedlagde veto mod FCK-handel