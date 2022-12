Dansker i Brasilien: - Der bliver landesorg

Peter Arnholdt har boet ti år i Brasilien og beskæftiger sig med brasiliansk fodbold. Det er et ikon for brasilianerne, der er gået bort

Hele verden reagerer i øjeblikket på fodboldikonet Pelés død.

Men det sted i verden, hvor sorgen må være størst, er i hans hjemland Brasilien.

60-årige Peter Arnholdt er fra Danmark, men han har boet i Brasilien i ti år og driver sit eget fodboldmedie 'Brasserbloggen'.

Han siger til Ekstra Bladet, at Pelés status i Brasilien er uvurderlig.

- Når folk snakker om Pelé, så taler de om kongen. Brasiliansk fodbold er så stolt og har så meget at byde på. Pelé er toppen af kransekagen. Når nye brasilianske fodboldspillere kommer frem, taler man om, hvorvidt det er den nye Pelé. Man refererer hele tiden til Pelé, siger han.

Arkivfoto af Pelé. Foto: Yiorgos Karahalis/Ritzau Scanpix

Landesorg

Der bliver landesorg i Brasilien, siger han, og mange fodboldklubber har tidligere sat statuer op af den tidligere fodboldspiller.

I byen Santos, hvor Pelé spillede i størstedelen af sin karriere, er der et Pelé-museum, og fans er i øjeblikket på vej mod stadion, hvor der er forberedt en mindehøjtidelighed for ikonet.

- Da Pelé var allerbedst, ville alle brasilianere være som Pelé, siger Peter Arnholdt.

- Der er en historie om, at Pelé en dag kommer hjem som dreng og ser sin far græde. Faren forklarer, at det er fordi, Brasilien ikke kommer til at vinde VM. Pelé siger til sin far, at han nok skal komme til at vinde VM-trofæet til ham.

- Det gjorde han så tre gange, siger Peter Arnholdt.

Vokset op med ham

Når Peter Arnholdt selv skal sætte ord på sine følelser omkring Pelés dødsfald, så bliver hans først og fremmest trist.

- For mig er han verdens bedste fodboldspiller og et ikon, der har fulgt mig hele livet. Jeg er vokset op med ham, og han er for mig identifikationen på, hvad god fodbold er.

- Som barn blev jeg betaget af den måde, Brasilien spillede på. Pelé var dirigenten på holdet. Vi så ham spille på sort/hvid fjernsyn, men jeg husker det, som om det var på farver, siger Peter Arnholdt.