Dansker i elektrisk guld-kamp: - En helt anden planet

For anden sæson i træk står Mikkel Kirkeskov over for nogle afgørende kampe i maj måned. Sidste år låPiast Gliwice og kæmpede for at overleve i den polske Ekstraklasa og reddede sig lige nøjagtig ved at vinde i sidste spillerunde.

Nu er det ikke nedrykning, Kirkeskov skal frygte. Til gengæld kan Piast Gliwice vinde mesterskabet efter det, danskeren kalder en meget sensationel sæson.

- Sidste år var det også spændende, men det var på en anden måde. Det var ikke sådan, man gik og smilte over det, griner Mikkel Kirkeskov til tipsbladet.dk.

Vinder han og Piast over storklubben Legia Warszawa i morgen, har holdet bare ét point op til førstepladsen med tre kampe tilbage af sæsonen.

Det var mildest talt ikke guldkampe og kvalifikation til europæisk fodbold, Mikkel Kirkeskov havde udsigt til eller forventninger om, da han blev udlejet fra Aalesund til Piast Gliwice i vinteren 2018. Holdet lå lige over nedrykningsstregen, havde lige fyret træneren, og hele stemningen var trykket.

- De første par måneder kunne jeg se, at vi virkelig skulle kæmpe for at overleve. Jeg kom ned til en klub, hvor alle var oppe på tæerne, for det kørte sgu ikke. På den måde var det vanskeligt at komme ind som ny og være med til de sidste ti kampe, blive spillet ind, lære sproget at kende og lære holdkammeraterne at kende, fortæller Kirkeskov.

Holdet havde vundet 5 af 23 kampe, da den tidligere AGF- og OB-back kom til Polen, så mens alle fokuserede på at vende de dårlige resultater, var der ikke meget overskud til at tage sig af ham den nye dansker.

- Det sportslige fungerede overhovedet ikke. De havde også skiftet træner om vinteren for at redde holdet. De havde ikke vundet ret mange kampe, da jeg kom herned. Når man kommer ind på et hold, og man kan mærke, at holdånden er nede, går alle og gemmer sig lidt. Det kan jeg sagtens forstå, men det er svært at vende den tankegang, når man kommer ned som ny, siger Kirkeskov.

- Det var bare en turbulent periode. For mig selv var der også det med sproget. Polakker er ikke de bedste til engelsk. Når man kommer som ny, og de har en masse andre ting at fokusere på, er det ikke det, der er førsteprioriteten.

Kirkeskov spillede også for OB, her nåede han 23 kampe. Foto: Ida Munch/Polfoto.

Mikkel Kirkeskov og resten af Piast Gliwice-holdet fik ét point mere end Nieciecza, der rykkede ned, og har i denne sæson vendt trængslerne til noget positivt. Oplevelserne har været med til at sammentømre truppen, mener danskeren, hvilket har kastet bedre resultater af sig. Og mere overskud.

-Det går faktisk overraskende godt med sproget. Jeg er blevet meget bedre til polsk, end jeg nogensinde havde turdet drømme om. Jeg kan forstå det meste og er begyndt at snakke en del. Det er jeg glad for. Når man tager ud i verden, vil man gerne lære nye ting, et nyt sprog, se nye kulturer og møde andre mennesker. Selv om det er pissesvært, sproget. Det er ikke noget, man kan sammenligne med dansk. Det er en helt anden planet, siger Kirkeskov, der mener, at fremgangen på banen skal forklares med den gode stemning i omklædningsrummet.

- Jeg tror, den primære årsag er, at vi har så godt et sammenhold, og vi virkelig kæmper for hinanden på banen. Vi har ikke ændret det store fra sidste år, vi har stadig den samme tilgang. Vi har fået et par spillere ind, som er rigtig dygtige, og er begyndt at kende hinanden bedre. Det er bare en gruppe, der passer godt sammen, siger han.

- At vi skulle drive det så langt, tror jeg ikke, vi havde regnet med. Men vi kan mærke, at vi er bedre end de andre hold. Det er en fantastisk følelse. Sidste år følte vi næsten ikke, vi var gode nok til Ekstraklasa.

Alt at vinde

Nu er Mikkel Kirkeskov virkelig glad for at stå op om morgenen, for han glæder sig til at komme på arbejde, snakke med sine holdkammerater og - hvem ved - måske vinde guld. Det kræver en sejr i Warszawa i morgendagens kamp mod Legia, der har vundet de tre seneste mesterskaber.

Det bliver svært, men som sæsonen er forløbet, er der ikke noget, Kirkeskov og Piast ikke kan klare.

- Vi har alt at vinde, Warszawa har alt at tabe. Hvis vi spiller til vores bedste, er vi bedre end dem. Det bliver pissespændende. Der kommer 30.000 mennesker, og de er pisket til at vinde, så jeg tror, det bliver en rigtig fed kamp, siger danskeren.

- Jeg glæder mig helt vildt. Nu har jeg spillet hernede i halvandet år, og det med fansene er noget af det fedeste. Det er virkelig forskellen (ift. Skandinavien, red.). Når vi kommer rundt på stadions, er der 10-20-30.000 mennesker, der er helt oppe at køre, og det er bare det fedeste.

- Det er måske også en af de største kampe, jeg har været med til. At spille med om mesterskabet i Warszawa.

På 12 måneder er Mikkel Kirkeskov og co. gået fra helvedes afgrund til tærsklen af himmerige. Som han selv opsummerer det:

- Det er lidt sindssygt at tænke på det, når man tænker på, hvor vi var sidste år.

