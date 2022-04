Dansker i modvind efter Rusland-retur

Det kan blive en grim plet på Oliver Abildgaards renommé, at han er vendt tilbage til russiske Rubin Kazan frem for at få suspenderet kontrakten frem til 30. juni, mener ekspert

Han kunne have fået sat sin kontrakt i bero indtil sommer, men Oliver Abildgaard valgte i stedet at tage tilbage til sin russiske arbejdsgiver Rubin Kazan.

Den beslutning overrasker Hans Bonde, der er idrætsprofessor ved Københavns Universitet:

- Det er som om, Oliver Abildgaard ikke forstår, at vi i dag står i en ændret sportspolitisk virkelighed.

- Hans brud med sportsboykotten mod Rusland markerer en enegang, der vil gøre det sværere for ham at brande sig og tiltrække fans i tiden efter hans russiske eventyr.

Oliver Abildgaard skiftede fra AaB til Rubin Kazan i 2020. Hans kontrakt strækker sig frem til 2024. Foto: René Schütze

Har lukket Instagram-profil

Allerede nu bliver Abildgaard mødt af hård kritik fra sine fans.

På Abildgaards Instagram-profil flød kommentarsporene tirsdag formiddag over med rasende kommentarer fra hans følgere. Tirsdag eftermiddag var profilen gjort privat, så Abildgaard nu skal godkende, hvem der kan besøge den.

- Det, der for nu kan virke lønsomt og fornuftigt karrieremæssigt, kan vise sig at blive en grim plet på hans renommé, for det er tydeligt at det er en politisk fjer i hatten for hans russiske klub, at han er vendt tilbage, fortæller Hans Bonde.

Dårlig ide at blive i Rusland

Mens alle anbefalinger går i retning mod at rejse ud af krigsførende Rusland, er Oliver Abildgaard gået den anden vej.

Han er rejst tilbage til Rusland efter et kortere genoptræningsophold i Danmark.

Hos Spillerforeningen har anbefalingen til spillerne ikke ændret sig de seneste uger.

- Rusland er bestemt ikke et godt sted at opholde sig i den nuværende situation, hvor de er en krigsførende nation.

- Derfor er vores anbefaling stadig, at man skal ud af Rusland, siger Michael Sahl Hansen, direktør i Spillerforeningen.

- Vi kan kun komme med anbefalinger, så på den måde er det op til hver enkelt spiller at træffe beslutninger.

Oliver Abildgaard fik en landskamp, da han var med i testkampen mod Sverige i 2020, hvor landsholdet var hårdt ramt af corona. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

- Men vi er glade for, at vi med FIFPro og Divisionsforeningen har gjort det muligt for udenlandske spillere at rejse ud af Rusland og spille andre steder i en periode på tre måneder her i foråret, påpeger han.

Oliver Abildgaard har – i modsætning til Anders Dreyer – været i en situation, hvor han ikke kunne suspendere sin kontrakt med Rubin Kazan og skrive en tre måneders aftale med en anden klub.

25-årige Oliver Abildgaard er aktuelt i et genoptræningsforløb, hvor han er på vej retur efter et længere skadeforløb.

Han har således ikke været i kamp for Rubin Kazan siden december sidste år.

Den senere tid har Oliver Abildgaard været hjemme i Danmark for at genoptræne.

Anders Dreyer er hjemme i Danmark, mens Oliver Abildgaard er rejst tilbage til Rusland for at fortsætte genoptræningen. Foto: Russell Cheyne/Reuters og Yegor Aleyev/TASS

Han har dog haft muligheden for at blive i Danmark, suspendere sin kontrakt og fraskrive sig lønnen i tre måneder. Det har han ikke gjort. I stedet er han nu rejst retur til Rusland.

Trods flere forsøg har det ikke været muligt at få en kommentar fra Oliver Abildgaards agent, Christian Henriksen.

Hovedpersonen har heller ikke ønsket at udtale sig om sin beslutning om at rejse tilbage til Rusland i en tid, hvor mange udenlandske sportsudøvere rejser den anden vej.

