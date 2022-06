Dansker i transferstrid: Nægter at spille

Casper Nielsens drømmeskifte til Club Brugge er gået i vasken.

Afstanden mellem mestrenes bud på 27 millioner kroner og Royal Union SG's ønskede pris på mindst 52 millioner kroner var for stor. Det fik Club Brugge til at trække sig fra handlen og efterlod Casper Nielsen i mismod.

- Sådan går det altid med en transfer, den ene klub forlanger mere, end den anden klub vil betale. Jeg forstår Casper, og jeg forstår Union SG. Man kan ikke bare komme og tage klubbens bedste spiller for ingenting, siger Royal Union SG's cheftræner Karel Geraerts ifølge Het Laatste Nieuws.

- Jeg forstår, at Casper gerne vil prøve noget nyt, og det kommer han sikkert til, men alle skal have en god følelse omkring det. Det er ikke kun den ene part [Club Brugge, red.].

Tirsdag skrev Het Nieuwsblad så, at Casper Nielsen ikke har i sinde at spille for klubben igen, da han vil forsøge at tvinge et skifte igennem, da det ikke lykkedes ham at få drømmeskiftet til Club Brugge indfriet.

Royal Union SG's cheftræner fortæller dog en anden historie om en professionel Casper Nielsen, der blot har indgået en aftale med klubben om, at han ikke skal spille træningskampene.

- Jeg talte i timevis med ham i sidste uge. Jeg vil have ham til at træne, være en del af holdet og forblive professionel. Han er den bedste til træning og meget tilstedeværende. Han er mere fit end nogensinde før og arbejder mod sin fremtid, hvorend den så befinder sig. Om det er hos eller et andet sted, siger Karel Geraerts.

- Jeg har aftalt med ham, at han ikke spiller holdets træningskampe, siger cheftræneren efter deres træningskamp mod Rebecquoise tirsdag.

Het Laatste Nieuws skriver også, at Royal Antwerp er interesserede i den tidligere OB-spiller. Der er også interesse fra Italien og Tyskland, men der er endnu ikke tale om konkrete henvendelser nogen steder fra.

Casper Nielsen, 28 år, havde en fantomsæson for Royal Union SG, hvor det blev til sølvmedaljer efter syv mål og seks assists i 39 ligakampe fra danskeren.

