Dansker køber ny fodboldklub

Rasmus Ankersen og hans samarbejdspartnere i Sport Republic er tæt ved at købe aktiemajoriteten i tyrkiske fodboldklub Göztepe

En tyrkisk fodboldklub er på vej på danske hænder.

Rasmus Ankersen, den tidligere FCM-formand og hans samarbejdspartnere i Sport Republic, er på vej mod endnu et opkøb af en fodboldklub.

Rasmus Ankersen stoppede som formand for FC Midtjylland sidste år. Nu er han i gang med at opkøbe fodboldklubber rundt i Europa. Foto: Rene Schütze.

I starten af året købte de den engelske Premier League-klub Southampton . Og nu er det den tyrkiske klub Göztepe, der står foran et ejerskifte.

Rasmus Ankersen forlod i slutningen af 2021 formandsposten i Brentford for at indgå et samarbejde med serbiske Dragan Solak og Henrik Kraft, der netop arbejder med investeringer i andre virksomheder.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger står selskabet Sport Republic til at overtage 70 procent af aktiemajoriteten i den tyrkiske klub, som netop er rykket ud af den bedste tyrkiske fodboldrække.

Tidligere har selveste Roman Abramovic også vist interesse for Göztepe, men han har trukket sig i opløbet om at købe klubben.

Netop opkøb af fodboldklubber er en del af forretningsmodellen hos Sports Republic.

Rasmus Ankersen i samtale med Bo Henriksen. I dag er han ude af FCM. Han er i færd med at opkøbe fodboldklubber. Lars Poulsen.

Da selskabet i starten af året købte Southampton, udtalte formand, Henrik Kraft:

- Southampton er Sport Republics første opkøb, men vi forventer flere investeringer de kommende år. Vores ambition er, at opbygge en portefølje med stor indflydelse i fodboldklubber og andre aktiviteter i hele verden, udtalte Henrik Kraft i forbindelse med overtagelse af aktiemajoriteten i Southampton.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Ankersen.