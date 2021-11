Dansker overrasker i interview

Oliver Abildgaard stjal al fokus, da Rubin Kazan søndag aften slog PFC Sochi 2-1 i den russiske Premier League.

På banen var den tidligere AaB'er med til at sikre sin russiske klub tre point, da han efter 31 minutters spil udlignede til 1-1, inden han senere fik rødt kort. Hans danske kollega Anders Dreyer kom også på måltavlen og sikrede Kazan sejren.

Efter opgøret var Abildgaard klar til at stille op til interview, der ellers lignede en samtale på engelsk, men så overraskede Kazans nummer 28.

På engelsk spurgte journalisten Abildgaard, hvilke følelser han stod med efter sejren, hvorefter den tidligere AaB'er svarede på russisk:

- Lad os tale russisk, tak.

Interviewet kan ses i tweetet herunder.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Overholder løfte

Det defensive midtbane-anker fortæller til Ekstra Bladet, at han har taget russiske undervisningstimer, og derfor kunne tage interviewet på russisk.

- Jeg har siden skiftet hertil taget undervisning og tænkte, at det var på tide at prøve det af. Jeg havde lovet vores tolk at give et interview på russisk næste år, så jeg tænkte, at jeg ville komme det i forkøbet, fortæller Abildgaard.

- Hvor meget russisk kan du? Du har jo ikke været her så længe?

- Jeg fik relativt hurtigt styr på fodboldtermerne på russisk, så jeg kunne undgå forvirring på banen. Sidenhen har jeg forsat undervisningen, så jeg problemfrit kan begå mig i hverdagen.

- Snakker du også russisk, når du ikke er i klubben?

- Ja, det er lidt et must, eftersom størstedelen kun taler russisk her i Kazan.

Abildgaard, der har spillet i Rubin Kazan siden februar 2020, har spillet 15 kampe på tværs af alle turneringer i denne sæson. Han har bidraget med et mål og tre assists.