Dansker-rekord på fornem liste

Hele ti danskere er på listen i forhold til Golden Boy-prisen, der uddeles til Europas bedste spiller under 21 år - Ekstra Bladet er med til at vælge vinderen

Dansk talentudvikling har det helt forrygende. Aldrig tidligere har der blomstret så mange store talenter frem på den danske fodboldscene.

Det er også kommet til udtryk på den helt nye Golden Boy-liste, der offentliggøres tirsdag, med de 100 største europæiske fodboldtalenter under 21 år.

Kun Frankrig med 14 talenter har flere på listen end Danmark. Det er første gang nogensinde, at der er ti danskere med på listen over de 100 nominerede til prisen, som uddeles til december. En pris, som undertegnede er med til at uddele i komitéen.

Og det er efterhånden en offentlig hemmelighed, at Jude Bellingham vil være topfavorit til at modtage prisen, der skal uddeles for 21. gang. Aktuelt er Bayern Münchens Jamal Musiala dog placeret helt øverst på listen, som rangeres efter en række kriterier.

Annonce:

FC København har hele fire spillere med på listen, hvor den yngste danske repræsentant blot er 18 år. Ud over tre danske stortalenter har de danske mestre også islandske Hákon Arnar Haraldsson (nummer 50) med. Faktisk er det kun Red Bull Salzburg, der har flere spillere repræsenteret med fem spillere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Elias Jelert er rangeret som nummer 20 på Golden Boys top 100 liste over de største talenter under 21 år i Europa. Foto: Jens Dresling

Rasmus Højlund er ikke overraskende den bedste dansker med sin plads som nummer 16. Imponerende er det, at Elias Jelert er rangeret helt oppe som nummer 20.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her er de ti danskere, der er med på top-100 listen over Golden Boy-nominerede.

* Rasmus Højlund, Atalanta - 20 år. (nummer 16 på top 100-listen)

Med ni Serie A scoringer og seks i landsholdsregi har han fået lidt af et gennembrud i denne sæson. Han er favorit til at blive den bedst placerede dansker på årets liste.

Lucas Hey får Lyngby svært ved at holde på. Foto. Jens Dresling

* Lucas Hey, Lyngby - 20 år (nummer 64 på top 100-listen)

Stopperen har fået lidt af et gennembrud i denne sæson. Med ét år igen af kontrakten får Lyngby mere end svært ved at holde på ham. Med nomineringen falder prisen helt sikkert ikke. I bedste fald får de 20 mio. kr. for ham.

Annonce:

* Valdemar Lund Jensen, FC København – 20 år (nummer 56 på top 100-listen)

Han har spillet langt mere end forventet, fordi FCK har haft skader i det centrale forsvar. Han har fået et tidligt gennembrud på den store Superliga-scene.

Elias Jelert har taget Superligaen med storm. Snart venter en udfordring på et højere niveau. Foto: Jens Dresling.

* Elias Jelert, FC København - 20 år (nummer 20 på top 100-listen)

Hvis hele Europa står i kø efter ham, er det fuldt forståeligt. Han har imponeret stort i år, og det varer ikke længe, før der venter udfordringer på den helt store scene.

* Maurits Kjærgaard, Salzburg - 19 år (nummer 38 på top 100-listen)

42 kampe for de østrigske mestre i både ligaen, Champions League og Europa League. Midtbanespilleren har taget meget store skridt på få år. Han ligner en landsholdsspiller inden for det kommende år.

William Clem har taget voldsomme skridt i denne sæson. Her fra en kamp i Champions League mod Sevilla, hvor han spillede fra start. Foto: Lars Poulsen.

* William Clem, FC København - 19 år (nummer 53 på top 100-listen)

Annonce:

Han er lige fyldt 19, men var altså involveret i 32 kampe i sidste sæson. Kæmpe potentiale og stort midtbanetalent.

* Alexander Busch, Silkeborg - 19 år (nummer 81 på top 100-listen)

Den talentfulde stopper etablerede sig for alvor i foråret i Superligaen. Fremtiden er særdeles lys og lovende.

Victor Lind ejes af FC Midtjylland, men fører sig lige nu frem i IFK Norreköping. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

* Victor Lind, IFK Norrköping (udlejet fra FC Midtjylland) - 19 år (nummer 68 på top 100-listen)

Offensivspilleren har allerede scoret for sin svenske klub. Han er alsidig og kan udfylde alle tre offensive positioner.

* Marcus Baggesen, IFK Norrköping - 18 år (nummer 77 på top 100-listen)

Han blev i vinterpausen solgt fra Silkeborg og er gået direkte ind på IFK Norrköpings mandskab, hvor han allerede har fået 15 kampe.

Midtstopperen Tobias Slotsager er blot 17 år, men har allerede markeret sig fornemt i Superligaen. Foto: Jens Dresling

* Tobias Slotsager, OB - 17 år (nummer 83 på top 100-listen)

Når talentet er stort, har alderen ingen betydning. Midtstopperen har imponeret stort og har allerede fået 12 kampe for OB i Superligaen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Listen med de 100 navne består af fire målmænd, 32 forsvarsspillere, 43 midtbanespillere og 21 angribere.

Golden Boy-prisen uddeles hvert år i december. I november voterer komiteen blandt de nominerede emner.

Som nævnt er Ekstra Bladet Danmarks repræsentant i i Golden Boy-komitéen, der er grundlagt af Massimo Franchi. Han er journalist på det italienske sportsmagasin Tuttosport. I dag står Tuttosport bag prisen i et tæt samarbejde med Football Benchmark, der er den officielle datapartner for Golden Boy-prisen.