Dansker skal til Ukraine: Aner ingenting

Russiske kampvogne, missiler og artilleri har den seneste tid hærget i Ukraine. Det har været mere end to tragiske måneder som har rystet hele verden.

Særligt har det rystet dem, der bor og har forbindelser til landet. Det har danske Mikkel Duelund, der siden 2018 har spillet fodbold i Dynamo Kyiv.

I denne sæson er han udlejet til NEC Nijmegen i Holland, og selvom han i princippet skal retur til Dynamo Kyiv og Ukraine, når lejeaftalen udløber til sommer, så vil han ikke gøre sin egen situation til et problem sammenlignet med den ukrainske befolknings.

Det fortæller Mikkel Duelund via sin kommunikationsrådgiver Lars Hendel til Tipsbladet.

- Det ville være rarere at vide, hvad der skal ske, men når jeg tænker på mine holdkammerater i Dynamo og folk i og omkring klubben - og i Kyiv, hvor jeg har boet i flere år og kender forskellige mennesker godt, så vil jeg slet ikke gøre min egen situation til et problem. Det er så uhyggeligt og forfærdeligt, hvad ukrainerne gennemgår lige nu. Ubegribeligt, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mikkel Duelund under en Dynamo Kiev-kamp i 2018. Foto: VALENTYN OGIRENKO/Ritzau Scanpix

Flere områder i og omkring Kyiv ligger i dag i ruiner, men for blot et år siden brød jublen løs i landets hovedstad, da Dynamo vandt mesterskabet. En skelsættende kontrast til i dag hvor spillere, trænere og øvrige medarbejere trods telefonisk kontakt er spredt for alle vinde.

- Vi har meget tæt kontakt, og alle omkring klubben er naturligvis voldsomt berørte. Jeg har selvfølgelig et godt forhold til folk i klubben og til mine holdkammerater, så jeg både ringer og Facetimer med dem jævnligt, siger Mikkel Duelund og fortsætter.

- Jeg synes, at jeg mentalt og følelsesmæssigt er tæt på de ting, der foregår i Ukraine, selv om jeg fysisk set er på afstand fra det her i Holland. Det lettede noget fra mine skuldre, da jeg fik af vide, at nu var alle spillere og folk i klubben ude af Ukraine og spiller fodbold med venskabskampe mod forskellige klubber.

Mikkel Duelund spiller hver weekend i NEC Nijmegen, og han var i seneste spillerunde involveret i matchvindermålet mod Go Ahead Eagles. Tidligere på året scorede han også, hvor han under jublen sendte et fredstegn mod Ukraine.

Lejeaftalen med den hollandske klub udløber til sommer, og den 24-årige offensivspiller har derefter to år tilbage af kontrakten med Dynamo Kyiv. Det efterlader selvsagt et stort spørgsmål: Hvad skal der ske?

- Lige nu ved jeg slet ikke, hvad der skal ske, så jeg lader være med at spekulere for meget over det og er åben overfor alt. Min agent undersøger jo løbende situationen, og så må vi se til sommer, hvor jeg skal spille.

- Lige nu er mit fokus at afslutte sæsonen godt - og jeg er glad for at være i god form og for min assist i sidste kamp, hvor vi fik en vigtig 1-0 sejr i kampen for en plads i Europa, siger Duelund.

Aftalen med Dynamo stod ellers til at udløbe denne sommer, men de valgte at forlænge samarbejdet inden han drog til NEC Nijmegen. I Holland er det indtil videre blevet til 23 kampe, to mål og tre oplæg.

Det er mere spilletid, end det er blevet til i de seneste sæsoner, hvor han har døjet med et dobbelt ankelbrud, der har holdt ham ude i 15 måneder. I en tidlig alder brød han frem som et stort talent i FC Midtjylland.