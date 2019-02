Dansker stor-roses: Vigtigste medarbejder i klubben

Danske trænere rykker på sig i udlandet for tiden.

Thomas Frank har fået vendt skuden i Brentford og hentet mange point på det seneste, mens den belgiske klub Gent i Jess Thorup har fået en træner, der har bragt klubben i den belgiske cupfinale, der spilles i starten af maj.

I ligaen er der stadig problemer, og det er ikke sikkert, at Thorup får held med at få klubben i det bedste slutspil. Klubben ligger lige nu uden for med 38 point - samme antal som Anderlecht, der ligger på den adgangsgivende sjetteplads. Der resterer fem kampe af grundspillet, og der er fire point op til St. Truiden, der ligger fire point foran de to store klbuber.

Danskeren har hentet 24 af 45 mulige point, og selv om Thorup ikke har sikret klubben en plads i det fine selskab, får danskeren rosende ord med på vejen af Michel Louwagie, der er teknisk direktør og manager i klubben.

- Vi er tilfredse med ham. Det er en person, der arbejder meget. Vi synes, det er vigtigt. Om morgenen klokken otte er han i klubben, og han er den sidste til at gå hjem om aftenen. Vi kan godt lide en træner, der arbejder meget. Det er en person, der er den vigtigste medarbejder i klubben. Jeg tror, at en træner er endnu vigtigere end en manager, siger Michel Louwagie til programmet Vista, der laves af hln.be, og forklarer:

- Thorup lægger stor vægt på spilleres psykologi. Han har mange individuelle samtaler med dem - efter hver kamp gør han det. Han har stærke metoder, og der er et mål med hver træning. Det forsøger han så at overføre til kamp. Thorup passer perfekt til den profil, vi lavede.

Danskeren blev ansat i oktober og fik kontrakt med klubben frem til sommeren 2021, og belgieren fortæller vide ,at danskeren har ret frie tøjler.

- Vi er ved at bygge noget, og på den måde skal du give træneren carte blanche. I den proces er også et tab som i går (forgårs til Royal Excel, red.) - det håber jeg i hvert fald. Man føler, at fansene er bag klubben, og at alle har tro. Det betyder, at Gent er i live igen, siger belgieren.

Gents næste opgave er en udekamp mod Waasland-Beveren, der er næstsidst i ligaen. Den kamp spilles lørdag.

