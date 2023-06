Dansker tæt på Berlusconi: Han var sgu cool

Christian Gytkjær har takket af i AC Monza efter tre sæsoner, hvor Silvio Berlusconi kom under huden på angriberen. Nu venter et nyt fodboldkapitel for den 33-årige dansker

29 trofæer.

Så mange pokaler røg direkte ind i AC Milan-skabene, da Silvio Berlusconi var indehaveren af nøglerne og ejede klubben fra 1986 til 2017.

Den farverige forretningsmand var et ikon i italiensk politik og fodbold. Han var kontroversiel, men også inspirerende. Sådan beskriver Christian Gytkjær italieneren, der 12. juni døde efter længere tids sygdom.

Den 33-årige danske angriber kom nemlig helt tæt på ham og forretningspartneren Adriano Galliani i tiden i Monza. En klub, de to italienerne købte sig ind i 2018.

- De har gjort så meget for italiensk fodbold, og det mærker man bare. De ved, hvad der skal til for at vinde. De ved, hvad det kræver af penge. De ved, hvad det kræver for at have et hold, der fungerer, fortæller Gytkjær til Ekstra Bladet.

- Man ser rigmænd andre steder i Europa, som køber en fodboldklub, og hvor det så går galt, fordi de måske mere ser det som et hobbyprojekt og ikke som noget, man skal tage seriøst. Her var der bare styr på det. Det har virkelig været inspirerende. Galliani kalder mig stadig 'vikingen', når han ringer til mig.

Kendte kun klubben fra Formel 1

Efter tre år i Monza skal danskeren fortsætte karrieren et andet sted, men undervejs var han med til at rykke klubben op i Serie A, hvor Gytkjær blev topscorer i 2021/2022-sæsonen og et særdeles populært navn i Italien.

Tilbage i 2018 var det ellers et noget anderledes karrierevalg, han traf.

Nu forholder Gytkjær sig helt åben og afviser heller ikke Superligaen.

- Jeg er glad for i dag, at jeg havde modet til det, for det var ikke en klub, jeg kendte. Derfor var der også et par stykker, der sad tilbage med panderynker over det valg. Jeg kom jo som topscorer fra den polske liga og var på landsholdet og kendte kun Monza gennem Formel 1, griner angriberen.

Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

- Hvad så nu?

- Jeg har valgt at sige, at jeg er åben for det meste. Jeg har ikke lagt mig fast på noget. Der har været en del konkrete snakke med et par klubber allerede, men jeg venter på, at det føles rigtigt. Der er mange gode år tilbage i mig.

Undervejs blev det til store opture, skæve møder og en kæmpe portion erfaring, men relationen til Silvio Berlusconi vil Gytkjær altid huske, og det skinner også igennem, når han sætter ord på forholdet til den nu afdøde, tidligere premiereminister.

- Han var sgu cool, Silvio... Selvom der blev skrevet mange ting, så var han en inspiration. Han vidste, hvordan man vandt. Han var en vinder. Han huskede os altid på, hvor vigtigt det var at hilse på dommeren, uanset om vi havde vundet eller tabt. Han gik pænt klædt, var velopdragen og respektfuld.

Foto: Jens Dresling

Silvio Berlusconi har af flere omgange fået folk op af stolene med kontroversielle udtalelser og handlinger. I 2013 blev han idømt fire års fængsel for skattefusk. Han ankede og blev i stedet idømt et års samfundstjeneste.

I anledning af Monzas julearrangement sidste år benyttede Berlusconi lejligheden til at gribe mikrofonen og holde en tale, der må siges at være i den kontroversielle ende.

- Jeg har besluttet at tilføje lidt ekstra motivation. Jeg har fortalt drengene, at hvis de slår AC Milan, Juventus eller et af de andre storhold, så får de en bus fyldt med ludere i omklædningsrummet, sagde Silvio Berlusconi ifølge Football Italia.

Da Ekstra Bladet forholder Christian Gytkjær til ordene, var der imidlertid ikke meget at komme efter.

- Havde det noget på sig?

- Han havde altid en sjov bemærkning. Han kendte jo mediebranchen indgående, så han vidste nok også, hvad han skulle sige på de rigtige tidspunkter for at skabe opmærksomhed.

Berlusconi har været premierminister af Italien ad tre omgange, senest fra 2008 til 2011. Han var leder for det højrepopulistiske parti Forza Italia, som han stiftede i 1990'erne.

Ved parlamentsvalget i 2022 blev Berlusconi valgt som senator. Og det skete altså blot ni år efter, at han i 2011 blev tvunget til at forlade premierministerposten.

Han blev 86 år gammel.