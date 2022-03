Danskere i russisk kaos: Rejs væk

- Sikkerheden har højeste prioritet for vores spillere, derfor anbefaler vi, at Dreyer og Abildgaard forlader Rusland, siger Michael Sahl Hansen, direktør i Spillerforeningen

Fra fredag 11. marts kan udenlandske fodboldspillere få suspenderet deres kontrakter og rejse ud af Rusland, så de kan fortsætte karrieren et andet sted frem til 30. juni.

Det besluttede FIFA, det internationale fodboldforbund, forleden.

Det lyder lovende og enkelt for de to danskere i russisk fodbold, Anders Dreyer og Oliver Abildgaard.

Men sådan er virkeligheden langtfra, når det kommer til realiteterne. For der er så mange dilemmaer, som er umulige at kende svaret på, fordi der hersker kaotiske tilstande lige nu i russisk fodbold.

Anders Dreyer scorede sæsonens ottende træffer i mandags for Rubin Kazan. Han kan skifte klub de kommende måneder, men det er forbundet med mange problemstillinger og dilemmaer. Foto: Aleksandr Kulebyakin/Sopa Imag.

Det helt centrale spørgsmål er: Hvad sker der med de spillere, der har lange kontrakter, en god løn, men alligevel vælger at rejse væk de næste tre en halv måned?

- Vores højeste prioritet vil altid være spillernes sikkerhed. Derfor er vores klare anbefaling, at de skal ud af Rusland hurtigst muligt. På den baggrund havde vi gerne set, at kontrakterne straks var blevet ophævet, fordi de befinder sig i et land, der er i krig.

- Men det er indlysende, at det her er en sag med mange dilemmaer og usikkerhedsmomenter, siger Michael Sahl Hansen, direktør i Spillerforeningen.

Tag nu eksempelvis Anders Dreyers værdi. Den er tordnet i vejret, siden han sidste sommer blev solgt til Rubin Kazan for et beløb i niveauet 55 mio. kr.

Dreyers markedspris, vurderer kilder, som Ekstra Bladet har talt med, befinder sig aktuelt et sted mellem 80 og 100 mio. kr. efter de fornemme præstationer i Rusland.

Anders Dreyer har behov for spilletid de kommende måneder, så han kan holde sit navn varmt i forhold til landsholdet og VM-billetterne til efteråret. Foto: Jens Dresling.

Han har scoret otte sæsontræffere og været klubbens største profil i sæsonen, der foreløbig har været en sportslig skuffelse med en tiendeplads til følge.

Samme situation står Oliver Abildgaard reelt i, kan man sige. Han kostede i niveauet 15 mio. kr., da han blev solgt fra AaB til russerne.

Hans værdi er også steget voldsomt siden skiftet. I dag vurderes han at have en markedspris på 45-50 mio. kr.

Skal de gå på en lejeaftale de næste tre en halv måned med risiko for at få en alvorlig skade og dermed vende retur til Rubin Kazan med et langt genoptræningsforløb og en sur klubledelse?

Det er et dilemma, hvor der ikke er et entydigt svar.

Oliver Abildgaard har også en meget højere markedsværdi i dag i forhold til dengang, hvor han ankom fra AaB. Han er højt i hierarkiet og tæt på at blive anfører i Rubin Kazan. Foto: Yegor Aleyev, Getty Images.

Omvendt har Anders Dreyer et stort behov for at spille fodbold, så han kan holde sit fodboldnavn varmt frem mod VM til vinter.

- Der er ingen lette løsninger her, men utrolig mange dilemmaer at forholde sig til.

- Vi ved eksempelvis ikke, om Rusland er i krig om fire måneder, eller hvordan spillerne bliver behandlet, hvis de vælger at rejse væk nu og siden vender tilbage til sommer.

- Ingen ved reelt, hvad Putin kan finde på. Vores job er at beskytte spillerne. Det er derfor, vi anbefaler dem at komme i sikkerhed uden for Rusland så hurtigt som muligt, påpeger Michael Sahl Hansen.

FC Midtjylland har stadig penge til gode fra salget af Anders Dreyer sidste sommer. Russerne betaler transferen i flere rater. Det komplicerer også sagen, hvis vi ender der, hvor kontrakten bliver revet midt over.