Danskere med på fornem liste

Fem danske spillere har fundet vej til CIES' scouting-liste over fodboldens største talenter fra 2022

Hvem er fodboldens største talenter?

Det spørgsmål stiller verdens største klubber sig på daglig basis, og de bruger da også selv milliarder på at udvikle og scoute de unge mennesker for at sikre sig morgendagens stjerner.

Hos det internationale center for sportsstudier, CIES, er man specialister i statistik. Og det er på baggrund af netop det, at de i en netop offentliggjort rapport, har hjulpet klubberne med at identificere de største talenter, der er født efter 1. januar 2002.

På den omfattende liste, der dækker top-10 i 20 kategorier, findes allerede etablerede superstjerner som kroatiske Josko Gvardiol, der markerede sig som en af VM's bedste forsvarsspillere, og Dortmund-stjernen Jude Bellingham, der var Englands lyspunkt under VM.

Men der er også fem danskere, der har blandet sig i det fine selskab.

William Bøving, Sturm Graz

Annonce:

Foto: Alberto Lingria/Reuters/Ritzau Scanpix

Victor Kristiansen, FC København

Den 19-årige forward er at finde på andenpladsen i kategorien 'Allround-angribere' - kun overgået af den et år ældre brasilianer Rômulo Cardoso, der tørner ud for Athletico Paranaense. Men hvor Rômulo udmærker sig ved stor styrke i luftspillet, er Bøving i højere grad rettet mod skabelse af chancer.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Maurits Kjærgaard, RB Salzburg

Den 20-årige københavner kommer ind på syvendepladsen i kategorien 'tovejs venstrebacks' - altså backs, der udover at kunne forsvare også besidder evner i spillet offensive faser. Det gør portugisiske Nuno Mendes, der i sommer skiftede til Paris Saint-Germain for 280 millioner kroner.

Foto: Leila Coker/AP/Ritzau Scanpix

Rasmus Højlund, Atalanta

Den store midtbanespiller har stor succes hos de østrigske mestre, hvor han spiller hver gang. Med et prisskilt på ca. 100 millioner kroner er han en af de 'lette' i den stærke kategori 'offensive midtbanespillere', der bliver domineret af milliard-spillere som Jude Bellingham (Dortmund), Pablo Gavi (Barcelona) og Jamal Musiala (Bayern München).

Foto: Jonathan Moscrop/AP/Ritzau Scanpix

Mads Hansen, FC Nordsjælland

Annonce:

Den snart 20-årige dansker kiler sig lige akkurat ind i top-10 i kategorien 'afslutnings-orienterede angribere'. Godt med spilletid i Serie A efter skiftet fra Sturm Graz har gjort udslaget for Højlund i en kategori, der bliver toppet af det brasilianske stjernefrø Marcos Leonardo.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Også han får lige nøjagtig hevet sig med på top-10 i sin kategori, 'afslutnings-orienterede højre wings'. Som fast inventar hos Superliga-duksene fra FC Nordsjælland kommer han med i en kategori, hvor Yerémi Pinto (Villarreal) og Karim Adeyemi (Dortmund) er de største profiler.