Danskerne fælder hård dom over Nadim

Flere danskere er kritiske over for fodboldspilleren Nadia Nadims beslutning om at blive ambassadør for VM i Qatar.

Det viser en Voxmeter-måling med deltagelse af 2000 repræsentativt udvalgte danskere.

45,8 procent mener ikke, at Nadim skulle have sagt ja til VM-tjansen forud for slutrunden i Qatar, som er blevet kritiseret for brud på menneskerettighederne og ringe forhold for migrantarbejdere.

På spørgsmålet; 'Hvad mener du om Nadia Nadims beslutning om at blive VM-ambassadør', svarer de; 'Det er ikke i orden.'

Der er dog også danskere, der ser anderledes på sagen. 18,8 procent svarer, at 'det er i orden', at Nadim har sagt ja til ambassadørrollen, mens 35,3 procent svarer 'ved ikke' på spørgsmålet.

Fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union (DBU) Peter Møller sagde i sidste uge til Ritzau, at han var ærgerlig og skuffet over Nadims beslutning.

- Det modarbejder de ting, DBU har gjort gennem lang tid for at skabe bedre vilkår for migrantarbejderne i Qatar, og alt det, vi står for, sagde Peter Møller og understregede, at det var hans personlige holdning.

Nadia Nadim annoncerede 1. april, at hun var blevet VM-ambassadør for slutrunden i Qatar. (Arkivfoto). Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Et flertal på 52,3 procent af danskerne mener, at kvindelandsholdets angriber som VM-ambassadør også er med til at promovere Qatar, der blandt andet heller ikke tillader homoseksualitet.

19,9 procent mener ikke, at Nadim er med til at promovere ørkenstaten, mens 27,8 procent svarer 'ved ikke'.

Når det kommer til Nadims fremtid på kvindelandsholdet, så er holdningen hos små 22 procent, at sagen bør få konsekvenser.

9,6 procent af danskerne mener aldrig, at angriberen bør udtages til landsholdet igen. 12,3 procent er mildere stemt og mener, at landstræner Lars Søndergaard blot bør undlade hende til næste samling.

Det kommer sandsynligvis heller ikke til at ske, da Nadim er på vej tilbage efter en korsbåndsskade.

49,9 procent svarer 'nej' til, at Nadims ambassadørrolle skal have betydning for hendes fremtid på landsholdet. 28,2 procent svarer ved ikke.

Voxmeter-undersøgelsen er foretaget fra 6. til 12. april blandt 2002 nationalt repræsentative respondenter.