David Nielsens søn i skifte: Kan ende i stort millionsalg

Noah Holm, David Nielsens 21-årige søn, blev kort inden deadline udlejet fra norske Rosenborg til franske Reims. Lejeaftalen kan ende i et salg med en værdi af 37 mio. kr.

På transfervinduets sidste dag ringede Noah Holms telefon.

En håndfuld timer senere havde angriberen, der er søn af den danske træner David Nielsen, skrevet under på en forlængelse med Rosenborg og en etårig lejeaftale med den franske Ligue 1-klub Stade de Reims.

En aftale, der ifølge norske TV 2 Sport, kan ende med at blive til et permanent skifte til en værdi af 50 millioner norske kroner, cirka 37 mio. danske.

- Det kom ud af ingenting. Jeg fik et opkald efter træning og siden er det hele gået glat, lyder det fra Noah Holm om sit lynskifte på Rosenborgs hjemmeside.

Rosenborgs sportsdirektør Micke Dorsin fortæller, at skiftet var noget, som Holm ønskede, og at der for Rosenborg er tale om en flot økonomisk pakke.

- Det er en god økonomisk aftale for os med en rigtig god sum for lånet, men også en rigtig god optionsaftale, hvis de skulle gøre brug af den, siger Dorsin.

Norske TV 2 Sport skriver, at Reims ifølge deres oplysninger er forpligtede til at købe Holm, såfremt de overlever i Ligue 1.

Reims betaler 12 mio. norske kroner for det etårige lån af Holm, og bliver de i ligaen skal de betale yderligere 30 mio. til Rosenborg for den permanente overgang. Plus bonusser lyder overførslen i så fald samlet på 50 mio. norske, rundt regnet 37 mio. danske kroner.

Rykker Reims ned, strækker Holms nye kontrakt med Rosenborg sig til sommeren 2025.

Holm i aktion for det norske U17-landshold. Foto: Ritzau Scanpix/Peter Cziborra

Noah Holm har i år siddet ude med en lyskeskade i to måneder. Det på trods har han i indeværende sæson spillet 15 kampe for Rosenborg, som han kom til fra portugisiske Vitória de Guimarães sidste år.

I disse står han noteret for tre mål og tre assists.

Fravalgte det danske landshold

Noah Holms far David Nielsen, der i maj stoppede som cheftræner for AGF, optrådte som aktiv for en række af de danske ungdomslandshold.

Selv har 21-årige Holm dog valgt de norske landshold frem for de danske, og for det norske U21-landshold står han nu noteret for ti kampe og fem mål.

- Det bliver Norge for mig. Jeg er født i Danmark, men flyttede til Norge, da jeg var meget ung. Jeg har gået i skole i Norge, og jeg kan faktisk ikke skrive dansk, så jeg føler mig mere norsk, lød det sidste sommer fra Holm til norske avis VG.

