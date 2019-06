- De værste dage i mit liv

Luiz Suarez havde svært ved at få sit liv til at hænge sammen i dagene efter Barcelonas chok-exit i Champions League

Luis Suarez har fået en god indledning på Copa America, da han først scorede i Uruguays 4-0-sejr mod Ecuador i nationernes åbningskamp i turneringen, ligesom han lavede en pind i den ellers skuffende pointdeler mod Japan.

Dermed fik Barcelona-angriberen noget tiltrængt oprejsning efter en ellers svær periode i slutningen af denne sæson.

Se også: Uruguay kæmper sig til uafgjort efter ny VAR-kontrovers

I et interview med spanske Marca fortæller uruguayaneren nemlig, at han var helt nede i kulkælderen efter Liverpool på mirakuløs vis fik vendt et truende nederlag til samlet sejr mod Barcelona i Champions League-semifinalen i maj måned.

- Dagene tilbage i Barcelona (efter 4-0-nederlaget på Anfield, red.) var de værste i mit liv og karriere - sammen med VM-slutrunden i 2014. Jeg ønskede at forsvinde fra verdens overflade, siger Luis Suarez til Marca og refererer ud over CL-nederlaget til VM i Brasilien, da Uruguay røg ud i ottendedelsfinalen mod Colombia, og hvor Suarez kom i skammekrogen, efter han havde bidt Italiens Giorgio Chiellini i skulderen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Luis Suarez slog sine tænder voldsomt, da han satte dem i Giorgio Chiellini i 2014. Foto: REUTERS/Tony Gentile

Giorgio Chiellini fik også mærker af mødet med Suarez' gebis. Foto: REUTERS/Tony Gentile

Luiz Suarez lægger dog ikke skjul på, at den nylige hændelse på den tidligere hjemmebane Anfield gav ham ar på sjælen.

- Jeg havde ikke engang lyst til at køre mine børn i skole. Alle kunne se, jeg ikke havde det godt. Der var dage, jeg slet ikke kunne gøre noget som helst, siger Barcelona-angriberen, der fortæller, at chokket var stort.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Luis Suarez i choktilstand tager sig til hovedet på Anfield. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

- Jeg havde slet ikke set det komme, at vi kunne tabe. Vi er Barcelona, og vi troede, vi havde to-tre chancer til at score, men vi blev nervøse og lavede dumme pasningsfejl. Vi viste ikke den rette attitude. Efter kampen var der ingen, der kunne sige noget i omklædningsrummet. Der var tristhed, bitterhed og skuffelse, for vi vidste, vi havde leveret en frygtelig indsats, siger Luis Suarez.

Uruguayaneren måtte altså tage til takke med et spansk mesterskab denne sæson, og derudover har han de kommende uger muligheden for at vinde Copa America med sit hjemland.

Uruguay spiller sin tredje gruppekamp ved Copa America tirsdag mod Chile.

Store klubber står i kø: Vild interesse for de unge danskere

Se også: Nu taler stjerne-agent - Eriksen kan komme i spil

Se også: VM-feber i Holland: 22-årig sætter vild rekord

Fortid i Barcelona: Nu snupper Real Madrid ham