Den amerikanske drøm: Messis svinedyre million-palads

For nyligt luftede Lionel Messi et ønske om en tur over Atlanten i fremtiden.

- Jeg har altid drømt om at opleve USA og ligaen der. Om det sker eller ej, ved jeg ikke, men det sker ikke nu. Det kan være i fremtiden, sagde verdensstjernen til spanske La Sexta.

Og hvis Familien Messi en dag ender i det amerikanske, står boligen allerede klar.

For halvandet år siden købte Barcelona-anføreren en lejlighed i den luksuriøse Porsche-bygning i Miami lige ude til vandet.

Alle lejligheder i bygningen har udendørs køkken samt pool på altanen. Foto: Shutterstock

Hvis Messi har bedt om alle de mulige ekstra-faciliteter, er prisen for lejligheden mere end 60 mio. kr. ifølge spanske Cadena SER.

Porsche-bygningen har naturligvis tre bilelevatorer, der giver hver lejlighedsejer mulighed for at transportere to biler op til boligen.

Bilerne vil kunne ses fra lejligheden gennem en glasvæg.

De tre bilelevatorer kan ses i midten. Foto: Porsche Design

Hvis Messi en dag skifter til USA og amerikanske MLS, vil flere klubber med garanti stå med åbne arme. Hvis han vælger David Beckhams Inter Miami, vil han i Porsche-bygningen bo tæt på klubben.

Skyskraberen stod færdig i 2017. Den har 60 etager og er 198 meter høj. Foto: Shutterstock

Lionel Messi har kontraktudløb med Barcelona til sommer, og det er endnu uvist, hvor han spiller den kommende sæson.

