Den sidste helt fra miraklet er død

Horst Eckel brød sig ikke om at blive kalde helt.

Han insisterede på, at han bare var et helt normalt menneske med begge ben solidt plantet på jorden.

Han blev dog stolt, når folk sagde, at 'der kommer verdensmesteren.'

Det gjorde de helt frem til hans død fredag.

I en alder af 89 sagde Horst Eckel farvel til denne verden, og Tyskland sagde farvel til det sidste medlem fra det ikoniske hold, der i 1954 vandt verdensmesterskabet.

Horst Eckel var yngstemanden på det tyske hold fra 'Miraklet i Bern'. Foto: Bernd Thissen/Ritzau Scanpix

Den sidste helt fra 'Miraklet i Bern' er død, og selvom triumfen nærmest ligger en menneskealder tilbage, har den stadig en enorm betydning.

Tyskland blev officielt grundlagt i 1949, men der er historikere, der mener, at det reelt først skete 4. juli 1954.

Den dag vandt 'Die Nationalelf' for første gang sensationelt VM-slutrunden i fodbold, og det fik en enorm betydning.

For efter nogle hårde år i skyggen af 2. Verdenskrig havde tyskerne endelig noget at fejre, noget at være sammen om og stolte over.

1954-holdet har derfor en vigtig plads ikke bare i Tysklands sportshistorie, men i landets historie.

Sejren blev set som en af de vigtigste begivenheder i den tyske efterkrigshistorie, og Horst Eckel var en af de 11, der var med til at skrive tysk historie på Wankdorfstadion i Bern.

Frtiz Walter med VM-trofæet umibbelbart efter finalen mod Ungarn. Horst Eckel står yderst til venstre. Foto: Ritzau Scanpix

I finalen mødet tyskerne et ungarsk hold anført af Ferenc Puskas. De magiske magyarer var ubetinget verdens bedste landshold på det tidspunkt og spillede mellem sommeren 1950 og begyndelsen af 1956 49 kampe og tabte kun én

Desværre for dem var det VM-finalen mod Tyskland. Ungarn havde slået tyskerne 8-3 i gruppen og kom hurtigt foran 2-0 i finalen.

Men Tyskland kæmpede sig tilbage og skabte takket være Helmut Rahns 3-2-scoring i 84. minut det, som er blevet døbt 'Miraklet i Bern.'

Horst Eckel var den yngste spiller på Sepp Herbergers legendariske hold.

Den 22-årige midtbanespiller var en af de spillere fra den daværende storklub 1. FC Kaiserslautern, som det tyske hold var bygget op omkring.

Hele fem Kaiserslautern-spillere var på banen i Bern, og ingen tilbagelagde formentlig flere meter end Eckel.

- Han kan løbe som en greyhound, sagde den tyske landsholdskaptajn Fritz Walter om Horst Eckel, og dermed var et kælenavn født.

Fem spillere fra Kaiserslautern var med i VM-finalen i 1954. De fik i 2006 deres egen statue uden for stadionet, der naturligvis er opkaldt efter Fritz Walter. Foto: Uwe Anspach/Ritzau Scanpix

De to havde et forbilledligt samarbejde i Kaiserslautern, hvor de vandt mesterskabet i 1951 og 1953.

Det gjorde dem til legender i Rheinland-Pfalz, men hele Tyskland kom på fornavn med Fritz og Horst efter 'Miraklet i Bern.'

Én efter én døde de. Den første, Werner Kohlmeyer, allerede i 1974, og i slutningen af 2017 var der kun Horst Eckel tilbage.

- Jeg savner mine kammerater. Billederne af hver enkelt passerer for mine øjne og også minder om sjove tider, latter og glæde.

- Vores kammeratskab og fodbold vil altid binde os sammen, sagde han i forbindelse med Hans Schäfers død.

Schäfer var den næstsidste overlevende, Eckel blev den sidste.

Efter karrieren uddannede han sig til lærer og underviste frem til sin pension i 1997.

Horst Eckel, der nåede 32 landskampe, blev tildelt ordenen Große Bundesverdienstkreuz i 2004 og blev kort før sin død optaget i tysk fodbolds Hall of Fame.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør andet afsnit Ekstra Bladets nye podcast 'Agenterne' herunder eller i din podcastapp. I afsnittet fortæller vi om Daniel Aggers mange muligheder, da han var på toppen af sin karriere