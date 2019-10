Der kom et trusselsbrev: - Et varsel

Jesper Møller, formand i DBU, og en række af hans kolleger i andre lande har modtaget et truende brev fra flere af verdens mest prominente fodboldagenter.

Det skriver Politiken.

Årsagen er, at agenterne er utilfredse med FIFA nye regler, der blandt andet skal sætte et loft over agenternes salærer.

- Betragt venligst dette brev som et varsel om, at vi vil udnytte alle juridiske midler mod FIFA og dit forbund for at forhindre, at disse forslag bliver implementeret, skriver agenterne i brevet, som Politiken er i besiddelse af.

Agenterne vil ad rettens vej ikke bare forsøge at bremse de nye regler, men også sagsøge involverede forbund og folk.

Mino Raiola er en af de agenter, der har skrevet under på brevet. Foto: Albert Gea.

Brevet er underskrevet af Mino Raiola, Roger Wittmann fra agenturet Rogon og Jonathan Barnett fra Stellar Group.

De repræsenterer flere af de bedste spillere i verden som Paul Pogba, Marco Verratti, Roberto Firmino, Julian Draxler, Saúl Ñíguez og Gareth Bale.

Brevet er dog ikke noget, der holder Jesper Møller søvnløs.

- At ryste i bukserne er det sidste, sådan et brev får mig til. Tvært imod. Når man kæmper for noget, er det en del af det at være leder i fodboldens verden at turde tage den her slags beslutninger, siger han til Politiken.

Afslører: Vi har snakket sammen i flere måneder

Hemmeligt dokument: FCK-fans scorede kassen på DBU-brøler