Det endte ulykkeligt

Det kan få retslige konsekvenser for den unge mand, der forgæves løb ind på banen for at få en selfie med Lionel Messi lørdag aften

Baneløberen, der lørdag aften indtog grønsværen, da Real Mallorca og FC Barcelona krydsede klinger, bliver nu retsforfulgt.

Sådan lyder meldingen fra den spanske LaLiga ifølge Reuters.

Målet for den ivrige og unge baneløber klædt i den argentinske landsholdstrøje var at få et billede den ultimative superstjerne Lionel Messi.

Det lykkedes dog ikke, og turen ind på det ellers mennesketomme stadion kan gå hen og blive en kostelig affære.

Baneløberen forsøger at undslippe en sikkerhedsvagt. Dem var der en del af, så det var ikke længe, at baneløberen havde sin frihed. Foto: JAIME REINA / AFP / Ritzau Scanpix

Ifølge LaLiga tiltvang manden sig uautoriseret adgang til stadion 'uden nogen form for tilladelse og modsatte sig protokoller lavet af sundhedsmyndighederne, mens han heller ikke fulgte medarbejderne på stadions anvisninger.'

'LaLiga ønsker også at vise den absolutte fordømmelse af den her opførsel, der sætter andres sundhed på spil, mens man også risikerer at ødelægge turneringens integritet,' lyder det fra LaLiga. De henviser blandt andet til, at det netop ikke var tilladt for tilskuere at være på stadion for at mindske smitterisiko.

Franskmand

Bannerløberen er bosat på Mallorca, men er af fransk afstamning. Til den spanske radiostation afslører han, at han måtte klatre over et højt hegn for at komme ind på stadion, samtidig med at fortæller om, hvorfor det var nødvendigt at komme ind på banen.

- Jeg har planlagt det her lige siden, at jeg fandt ud af, at kampen skulle spilles. Jeg ville have et billede med Messi og møde ham, fordi han er mit idol.

Real Mallorca er nu i gang med at undersøge præcis, hvordan manden kom forbi vagterne.

Snarere end baneløberen vil kampen for danske fans blive husket for Martin Braithwaites første scoring i Barcelona-trøje. På oplæg fra Messi satte danskeren bolden sikkert i nettet til 2-0 ti minutter før pausen.

Kampen endte 4-0 til FC Barcelona.