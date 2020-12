- Det er ren propaganda

De internationale fodboldstjerner skinnede omkap forleden. Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Gerard Piqué og Iker Casillas var bare nogle af de store navne, der var mødt op til den såkaldte Globe Soccer Awards i Dubai.

Her vandt Lewandowski eksempelvis prisen som Årets Spiller i international fodbold, mens Ronaldo vandt prisen som Århundredets Spiller - selv om vi kun er en femtedel gennem det 21. århundrede.

Man behøver dog ikke tage priserne for mere end som så, lyder det fra Stanis Elsborg, der er analytiker ved Play the Game, som arbejder for demokrati og gennemsigtighed i sportens verden. Hele showet er ét stort skønmaleri af diktaturet i Dubai.

Formålet er, forklarer Elsborg, at Dubai skal associeres med blitzlys, fodboldstjerner og eksklusivitet i stedet for de gæstearbejdere, der lever som slaver, eller emirens uhyrligheder.

- Prøv og overvej de følgere, som de her sportsstjerner har, og det portræt, de tegner af Dubai og Emiraterne. Det er noget helt andet end virkeligheden, hvor mange migrantarbejdere lever under slaveforhold. Så det er jo et rent propagandashow og intet andet, siger Stanis Elsborg til DR Sporten.

En af personerne i spidsen for Globe Soccer Awards er Sheikh Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Han er kronprins i Dubai og søn af herskeren, Mohammed. Tidligere på året dømte en britisk domstol sidstnævnte for at bortføre to af sine egne døtre og true sin kone.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum er desuden vicepræsident og premierminister i De Forenede Arabiske Emirater, som ifølge både en FN-rapport og adskillige NGO'er medvirker til krigsforbrydelser og drab på civile i det borgerkrigshærgede Yemen.

Desuden udgør udlændinge næsten 90 procent af landets indbyggere. De fleste er gæstearbejdere, der lever som slaver.

