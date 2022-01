- Det mest latterlige jeg har oplevet

En tidligere Superliga-spiller har haft nok at se til det sidste halvandet døgn.

Sonni Nattestad, der har klubber som FC Midtjylland, AC Horsens og FC Fredericia på cv'et, blev søndag aften præsenteret som ny forsvarsspiller i FK Jerv. Men få timer senere var den aftale kastet i skraldespanden.

I en pressemeddelelse lagde klubben sig fladt ned og erkendte, at de ikke kunne stå inde for en sag, som Nattestad tidligere havde været involveret i. Oplysninger, de først havde fået nys om efter ansættelsen, hvor de ikke havde været grundige nok.

Over for det norske medie VG bekræfter Jerv-træner Arne Sandstø nu, at det drejer sig om en større sag fra 2019, hvor færingen var indkaldt som vidne i en retssag mod sin tidligere medspiller fra Molde Babacar Sarr, der var sigtet for voldtægt.

Nattestad mødte dog aldrig op i retten, hvilket førte til en udsættelse af retssagen, og det bekræfter statsadvokaten, Ingvild Thorn Nordheim, til det norske medie.

Men ifølge hovedpersonen selv beror det på en misforståelse, da han egentlig var draget til Norge for at vidne i sagen. Han havde bare ikke modtaget information om udsættelsen, da der var blevet skrevet til en forkert e-mailadresse.

Nu sidder Nattestad tilbage med ærgerlig følelse og holder sig ikke tilbage, når han sætter ord på det mislykkede klubskifte.

- Det er det latterligste, jeg har oplevet i mit liv. Først sagde de, at de trak sig fra aftalen, og at de ikke kendte til episoden (med retssagen, red.). Men alle i Norge kender den. Det er ærgerligt, at det bliver fremstillet, som om jeg har gjort noget, men det har jeg ikke. Udover at være vidne til en sag, fortæller han og fortsætter:

- De (FK Jerv, red.) påstår, at de har lavet forarbejdet, men det er totalt... De har ikke håndteret det godt.

Sonni Nattestad og Danmarks Daniel Wass under en VM-kvalifikationskamp i Parken. Foto: Jens Dresling / POLFOTO.

Sonni Nattestads agent, Mohsen Salimi Tari, bekræfter overfor Ekstra Bladet, at der foreligger skiftlig dokumentation for, at han mødte op i retten.

Til VG oplyser statsadvokaten, at Nattestad ved en senere lejlighed var i Norge for at blive retsafhørt.

Egen beslutning at trække sig

Nattestad siger videre til mediet, at det var hans beslutning at trække sig fra aftalen med Jerv. Det havde rod i, at han ikke kunne overskue at spille i Norge og blive spurgt til sagen "hundredetusinde gange".

Færingens beskrivelse af forløbet vil den norske træner ikke gå for meget ind i. Sandstø fastholder forklaringen i pressemeddelelsen om, at de simpelthen ikke havde været grundige nok i forarbejdet med spilleren.

- Vi hører, hvad han siger og henviser til vores pressemeddelelse. Vi ser ikke nogen grund til at kommentere det yderligere.

Han tilføjer desuden, at han ikke er bekymret for et retsligt efterspil, da Nattestads agent har gjort det klart, at løsningen om ikke at samarbejde var i begge parters interesse.

Dernæst lå der aldrig en decideret skriftlig aftale. Aftalen var blevet indgået mundtligt over et videomøde.