Braithwaite får ros for at tage ansvar og hug for at misse fra 11 meter

Lionel Messi kom, så – og ku’ ikke li’ det, han var vidne til.

Det var nemlig hverken Mortens eller Martins aften…

Den lettere ankelskadede superstjerne havde fået sin juleferie forlænget, men han landede i Barcelona tirsdag og var såmænd på Camp Nou tirsdag aften, hvor han kunne se sit hold skuffe nok engang – og med en dansker i en hovedrolle.

Martin Braithwaite brændt et vitalt straffespark i starten af kampen, men dermed var det ikke slut med elendigheden, og med kameraerne tungt hvilende på sig lagde Lionel Messi ikke skjul på frustrationen.

I de sidste minutter af kampen stod han hovedrystende og så til, mens holdkammeraterne forgæves forsøgte at tvinge en sejr ud af opgøret mod Eibar – og han forlod sin plads på stadion med sænket hoved. Mens han fortsat rystede på det, melder den store sportsavis Marca.

Lionel Messi plejer altid at score mod Eibar. Ham kunne de godt have brugt, men stjernen nåede kun lige akkurat hjem fra forlænget julefeire i Argentina. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

FC Barcelona måtte nøjes med 1-1 mod Eibar. Martin Braithwaite sparkede efter otte minutter forbi kassen på straffespark, men dermed var det ikke slut: Midt i første halvleg fik han en scoring annulleret for en hårfin offside – og efter 70 minutter var han tæt på at score, da Marko Dmitrovic boksede et indlæg ind i dunken på esbjergenseren. Men bolden suste lige forbi.

Marca har målscorer Dembélé i top som eneste mand, der for alvor kan være indsatsen bekendt. Martin Braithwaite må nøjes med kommentaren: ’Angriberen missede et tidligt straffespark ved at sparke forbi. Han fik også et mål annulleret for offside. Det var ikke hans dag!’

Barcelona-avisen Sport tildeler Martin Braithwaite et femtal for indsatsen, og kun Sergino Dest, Antoine Griezman med to firetaller får lavere karakter på en sort aften. Ousmane Dembélé topper med karakteren otte.

Martin Braithwaite får følgende kommentar med på vejen til nytårsaften: ’Tog ansvaret fra straffesparkpletten men missede målet’. Ikke ét forkert ord i det udsagn…

Ronald Koeman indrømmer efter skuffelsen, at det nu bliver svært at vinde ligaen:

- Jeg er realistisk. Det bliver kompliceret at vinde titlen, erkender hollænderen, der heller ikke lignede en lottovinder på pressekonferencen efter årets sidste kamp.

Barcelona er nummer seks med fem point op til Madrid-klubberne Real og Atletico – sidstnævnte har dog spillet to kampe færre end konkurrenterne.

