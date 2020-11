Diego Maradona er død

En af alletiders største fodboldspillere er død.

Onsdag skriver det argentinske medie Clarin, at Diego Armando Maradona er død i en alder af 60 år.

Clarin og Olé skriver, at han fik et hjerteanfald, mens han opholdt sig i Tigre. Her kom han sig oven på den hjerneoperation, han gennemgik tidligere på måneden, hvor han fik fjernet en blodprop.

Oplysningen er siden blevet bekræftet af Maradonas advokat via nyhedsbureauet Reuters.

De to argentinske medier bringer billeder af ambulancer uden for det sted, hvor Maradona opholdt sig, men endnu er dødsfaldet ikke officielt bekræftet.

Diego Maradona opfattes som et af de største fodboldnavne gennem tiderne.

Han spillede for Argentina Juniors og Boca Juniors i hjemlandet, inden han kom til Europa, hvor han optrådte for FC Barcelona, Napoli og Sevilla.

Han vandt VM med Argentina i 1986 og førte holdet til et finale-nederlag mod Tyskland fire år senere.

Diego Maradona førte Napoli til to italienske mesterskaber, ligesom han blandt andet har vundet Copa del Rey og UEFA Cup'en med Barcelona.

I VM i 1986 leverede han sin mest berømte og berygtede præstation, da han i 2-1-sejren mod England både scorede med 'Guds hånd', da han slap fra at score med vilje med hånden, inden han lavede 'århundredets bedste mål' med en dribletur, hvor han ene mand afdriblede det meste af det engelske landshold.

Diego Maradona kæmpede gennem en stor del af livet med et kokainmisbrug, der trak store veksler på hans helbred.

Opdateres ...

