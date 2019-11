- Din mor er en luder: Fræk fodboldmor svarer igen

- Til de sexistiske tilråb svarer vi med et smil. Altid, siger 41-årige mor til AS Roma-stjerne

Nicoló Zaniolo er kendt for at spille fodbold for AS Roma.

20-årige Zaniolos mor er nærmest lige så kendt. Francesca Costa deler billeder - især af sig selv - på Instagram, og der er mange af slagsen.

Fodboldmoren og Zaniolo blev i Romas seneste kamp mod Parma ofre for nogle ubehagelige tilråb.

- Zaniolos mor er en luder, lød det fra tribunen.

Hvad billeder på Instagram har at gøre med prostitution, er dog stadig uklart.

Francesca Costa svarede igen på en af sine stories på Instagram, hvor næsten 400.000 følger hende.

- Til de sexistiske tilråb svarer vi med et smil. Altid.

- Det er bedre at være misundelig end ynkelig. Tak. Forklar dem at vi grinte af det, skrev hun ifølge Marca.

Hun takkede også Romas fans for deres støttende beskeder.

Sønnike Nicoló Zaniolo skiftede i sommeren 2018 fra Inter til AS Roma og har indtil videre spillet 52 kampe for hovedstadsklubben. Hans far er den tidligere angriber Igor Zaniolo. Han nåede aldrig at spille på højere niveau end Serie B, og forventningerne til 20-årige Nicoló er derfor noget større.

Han fik allerede debut på Italiens A-landshold tidligere i år, og det er indtil videre blevet til fem kampe. I mandags scorede han for første gang, da det blev til to mål i 9-1-nedsablingen mod Armenien.

Se også: Spillerne stirrer vildt: Her er verdens mest sexede linjedommer

Se også: Mystisk fodboldresultat: Her tæller scoring 0,8

Store bryster og hvidt pulver: Stjernen taget på fersk gerning

Golf-baben over dem alle: Brysterne kan være i vejen