Direktør dømt for spritkørsel for anden gang i år

Han blev i maj dømt for spritkørsel, da han i august sidste år blev stoppet med en høj promille i blodet, og nu er han igen blevet dømt, efter han i november 2019 var involveret i en ulykke, hvor han i øvrigt skred fra stedet efter at have undskyldt.

Club Brugge-direktør Vincent Mannaert, 47 år, er blevet frakendt kørekortet i lidt mere end et år, ligesom han har fået et par bøder efter at have været involveret i ulykken i november, hvor han altså kørte spritkørsel. Det skriver HLN.

Udover bøderne og frakendelsen skal han igennem medicinske og psykologiske undersøgelser, ligesom han skal generhverve sit kørekort, før han kan sætte sig bag rettet igen om lidt mere end et år. Samtidig skal der tre år frem være alkolås i hans bil.

I forbindelse med retssagen forklarede den 47-årige administrerende direktør i Club Brugge, at han forlod gerningsstedet, hvor han altså var kørt ind i en anden bil, at, det var farligt at blive der, og at man risikerede sit liv ved at være der. Og derfor kørte han og en anden væk fra stedet.

Det er langt fra første gang, at Club Brugge-direktøren kører spritkørsel. I 2011 blev han også dømt et par gange for at køre i påvirket tilstand, skriver Het Niuewsblad.