Døden rammer 50 familier - hvem skal nu betale?

Der er ved at være gået to uger siden Diego Maradonas død, og nu er hans økonomi ved at blive gennemgået.

Og noget tyder på, at mange eksperter havde ret, da de fortalte, hvor godt et hjerte Maradona havde. I hvert fald har argentinsk tv fundet frem til, at Maradona havde en fast månedlig udgift på 750.000 kroner til venner, slægtninge og relationer rundt om i verden.

- Det er penge, der hver måned forlod Maradonas konto, og han sagde det selv mange gange: 'Jeg sørger for mad til 50 familier', siger journalisten Jorge Rial ifølge Marca.

- Og hvorfor er dette tal vigtigt? Fordi fra nu af...hvem skal betale dette, siger journalisten?

Ifølge Marca vil disse familiers økonomiske situation nu være stærkt alarmerende.

Det har tidligere været fremme, at Maradona ved sin død havde en skattegæld på 330 millioner kroner til de italienske myndigheder.

Han levede dog stadig livet og havde blandt andet andet store sponsoraftaler med urgiganten Hublot og det tyske sportsbrand Puma.

Derudover havde han haft sponsoraftaler med Coca-Cola og Konami, der står bag FIFA-konkurrenten Pro Evolution Soccer.

