Dømt i Qatar på under et minut

Qatar-systemkritikeren Abdullah Ibhais' navn blev for alvor kendt i Norden, da han midt i november i år blev anholdt forud for et interview med to norske journalister, der også blev anholdt.

Nu er Ibhais, som er tidligere pressemedarbejder for VM-arrangøren, blevet idømt tre års fængsel af en domstol i Doha. Ifølge dommen har han uretmæssigt tilegnet sig statsmidler. Det skriver BBC.

BBC skriver, at retssagen, hvor Ibhais ikke selv var til stede, men hvor de tre års fængsel blev afgjort, varede under et minut.

Selv afviser han anklagerne. Han mener, at han bliver straffet for sin kritik af håndteringen af en migrantarbejderstrejke i landet i august 2019. Qatar skal være vært for fodbold-VM om under et år.

Ifølge Ibhais tvang sikkerhedsstyrker ham til at underskrive en tilståelse, som han forsøgte at trække i land under retssagen mod ham. Det fik han ikke lov til. Han hævder også, at han blev nægtet adgang til en advokat.

Systemkritikeren blev i første omgang idømt fem års fængsel i sagen, men han ankede til frifindelse. Ankesagen endte med en fængselsdom på tre år.

Ifølge ledere fra Qatar er Ibhais dømt på baggrund af 'stærke og troværdige' beviser.

Menneskerettighedsorganisationen FairSquare har kritiseret Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), der har valgt Qatar som VM-vært, for ikke at sikre Abdullah Ibhais en fair rettergang i sagen.

FairSquare beretter, at Ibhais i første omgang blev anholdt i 2019 for at 'skade landet eller dets sikkerhed'. Senere blev han, ifølge ham selv, tvunget til at tilstå anklager, som var lidt mildere.

FairSquare-direktør Nicholas McGeehan siger til BBC:

- For hver dag Abdullah Ibhais forbliver fængslet, vil flere komme til at kende hans navn, få at vide hvad han har gjort for migrantarbejderne, som har bygget Qatars VM, og kende til prisen, han har måttet betale.

- Det var Qatars VM-arrangører, som satte gang i denne retsforfølgelse, men det var Fifas tavshed, som gjorde dommen mulig, mener han.

To NRK-journalister var midt i november i år rejst til Qatar for at interviewe Ibhais. Men 15. november, kort inden interviewet, blev Ibhais anholdt.

Det samme gjorde de to norske journalister, som blev løsladt efter 30 timers fængsling i landet. De blev anholdt for at trænge ind på et privat område og film uden tilladelse.

De norske journalister blev siden løsladt, mens Ibhais altså nu har udsigt til tre år bag tremmer.