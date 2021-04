Dokumenter afslører: Koster en milliard at smutte

Der Spiegel bringer dokumenter, der afslører, at det ikke er billigt at melde sig ud af den kuldsejlede Super League

En samlet fodboldverden jubler efter den foreløbige begravelse af det nu fallerede Super League-projekt,

Men der venter måske stadig et større juridisk efterspil for de klubber, der tidligere på ugen bukkede under for presset fra de mange kritikere.

Således kan tyske Der Spiegel fredag bringe dokumenter, som afslører, at der i de kontrakter klubberne skrev under på, da de hoppede på Super League-vognen, er et udmeldelsesgebyr på svimlende 1.1 mia. danske kroner.

De seks engelske klubber Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham var de første til at smutte, mens Atletico Madrid, AC Milan og Inter siden fulgte trop.

Men Real Madrid, Juventus og FC Barcelona er stadig medlemmer af den decimerede piratliga, og spørgsmålet er nu, om resterne af Super League kan og vil gøre det økonomiske krav gældende overfor de frafaldne.

Mens fans og forbund har påpeget det åbenlyst usolidariske i piratliga-projektet, så har det tilsyneladende også været så som så med den slags på de indre linjer.

Således viser de dokumenter, Der Spiegel er i besiddelse af, at Real Madrid og FC Barcelona ville få 445 mio. kroner mere i forbindelse med tv-rettighederne end de øvrige medlemmer.

Hvis ligaen var blevet til virkelighed, kunne de 12 klubber vise fire kampe hver sæson eksklusivt på klubbernes egne platforme.

Det var også planen, at PSG, Bayern München og Borussia Dortmund skulle inviteres som permanente medlemmer af Super League.

Men de 15 klubber ville ikke modtage den samme andel af indtægterne fra rettigheder.

Således kunne Dortmund, AC Milan, Inter og Atletico Madrid have set frem til at få en mindre bid af kagen end de 11 øvrige, skriver det tyske medie.

Krig for milliarder: Det beskidte dusin