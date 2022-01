Dommer blæste kamp af før tid to gange: Protest afvist

Kampen mellem Mali og Tunesien ved Africa Cup of Nations bliver ikke ændret. Malis sejr i onsdags på 1-0 står ved magt.

Sådan lyder kendelsen fra Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF), der har afvist en protest fra Tunesien.

Turneringen, som er Afrikas pendant til EM, plejer ikke at få specielt meget opmærksomhed verden rundt.

Men det har så sandelig ændret sig efter onsdagens bemærkelsesværdige gruppekamp i Limbe i Cameroun.

Bizart var det nemlig, da dommer Janny Sikazwe fløjtede kampen af efter 85 minutters spil.

Efter store protester ændrede dommeren dog sin beslutning og satte kampen i gang igen. Men absurditeterne stoppede ikke her.

I det 89. minut fløjtede dommeren igen opgøret af. Dermed manglede der stadig sekunder af den ordinære spilletid, men endnu værre var der slet ingen tillægstid.

Der var ellers planlagt mindst tre minutters tillægstid ovenpå en anden halvleg med masser af spilstop.

Anden halvleg havde blandt andet budt på ni indskiftede spillere, to straffespark, et rødt kort, VAR-tjek samt en vandpause.

Tunesiens spillere og trænerbænk var derfor helt oppe at køre, protesterede og tog sågar fat i dommeren.

Tunesiens landstræner, Mondher Kebaier, forsøgte at pege og vise sit eget armbåndsur, men dommerteamet holdt inde på banen stædigt fast i slutfløjtet.

I den sidste periode af kampen jagtede tuneserne en udligning, efter at Mali var reduceret til ti spillere i det 87. minut på grund af et rødt kort.

Spillerne gik i omklædningsrummene, men dramaet sluttede heller ikke her.

Holdene blev pludselig informeret om at fortsætte kampen og spille de sidste minutter. Men det var kun Mali som adlød.

Tunesiens spillere havde allerede lagt sig i afkølende isbade og nægtede at vende tilbage på banen.

- Efter at have gennemgået protesten fra Tunesien og de officielle kamprapporter, har arrangørkomitéen besluttet at afvise protesten fra det tunesiske hold.

- Dermed står Malis sejr på 1-0 ved magt, lyder afgørelsen fra Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF).