'Donér mig din sæd'

Den tidligere Superliga-spiller Rurik Gislason, som spillede for både Viborg, FC København og OB har ikke kun tiltrukket opmærksomhed for sine evner med bolden i løbet af sin karriere. Det har også været for islændingens ydre.

Det blev også opdaget ved VM i 2018, da han var afsted med Islands landshold, fortæller han selv i et interview medSölvi Tryggvasonar i sidstnævntes podcast.

Særligt efter opgøret mod Argentina opdagede han, at der pludselig var godt med interesse for ham på sin Instagram-profil.

- Det var en meget interessant tid i mit liv. Der var alle mulige slags beskeder og anmodninger, som handlede om, hvorvidt jeg var villig til at donere min sæd, siger han og fortsætter:

- Der var mange folk på Instagram, som var meget ligefremme, fordi de var bag deres telefon, siger Rurik Gislason, som ikke er sikker på, at det samme kunne være sket for tyve år siden, hvor de sociale medier ikke eksisterede.

Foruden oplevelserne i den virtuelle verden, så oplevede han også efter slutrunden, at den efterfølgende ferie i Miami var sådan, at han hele tiden skulle fotograferes. Endvidere føler han sig som en narrøv, når han skal fortælle om situationen i dag.

Rurik Gislason og Island fik 1-1 i kampen mod Argentina i gruppen ved VM i 2018, som dog blev fulgt op af to nederlag og et exit.

