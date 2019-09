Drama før landskamp: Anholdt for vanvittig drone-plan

Politiet i Kosovo har anholdt otte tjekkiske fodboldfans for planer om at flyve en drone ind på stadion med et serbisk flag og et banner med teksten "Kosovo er Serbien" under kampen mellem Kosovo og Tjekkiet.

Det har Tjekkiets udenrigsministerium bekræftet ifølge nyhedsbureauet AP.

De seks mænd og to kvinder fik foruden dronen, flaget og banneret konfiskeret fyrværkeri og en kniv. Fodboldfansene blev arresteret fredag, og alle var løsladt igen lørdag. En af fansene har også serbisk statsborgerskab.

Kosovo har været uafhængig af Serbien siden 2008, men først i 2016 blev Kosovo optaget i FIFA (Det Internationale Fodboldforbund) og UEFA (Det Europæiske Fodboldforbund).

Serbien anerkender ikke Kosovo som en selvstændig stat, men det gør Tjekkiet, der er en del af EU, officielt.

Kosovo og Tjekkiet mødes klokken 15 dansk tid i Kosovos hovedstad, Pristina, i en kamp i EM-kvalifikationen.

Holdene er placeret i gruppe A, hvor England efter to kampe er på førstepladsen med maksimumpoint og en bedre målscore end Tjekkiet, der også har seks point.

Kosovo har fem point på gruppens tredjeplads.

Se også: Målfest da Holland slog Tyskland

Se også: Bekræfter Messi-bombe: Kan smutte gratis

Brøndby er lige til Luksusfælden