Drama fra start: Danskerduo til krisemøde

Ikke engang to uger nåede Jesper Fredberg at være teknisk direktør i den belgiske storklub Anderlecht, inden han måtte stille til krisemøde med klubbens fans sammen med sin danske cheftræner Brian Riemer.

Det er dog ikke danskerduoen, der er utilfredshed med, men derimod bestyrelsesformand Wouter Vandenhaute.

En blødende økonomi og en frygtelig ligaplacering som nummer 11 har fået klubbens fans til at kræve belgierens afgang, og det var et af temaerne på krisemøde.

Jesper Fredberg blev efterfølgende konfronteret af pressen og kaldte dialogen for konstruktiv, ligesom han roste fansene for gode spørgsmål og tydelig passion.

- Det gør mig ondt, at fansene ikke er glade, for de er vigtige for os. Det er en klub med kæmpe traditioner og en stærk historie, og når vi er i sådan en position, så forstår jeg, at det ikke er sådan, folk ønsker det, sagde han.

Brian Riemer instruerer Fabio Silva under en kamp i den forgangne weekend. Riemer blev hyret af Jesper Fredberg i november allerede inden den tekniske direktør officielt tiltrådte. Foto: VIRGINIE LEFOUR/Ritzau Scanpix

Der var også tilfredshed at spore hos fansene.

- Vi er tilfredse med Freds og Brians sportslige redegørelse - de talte godt for sig. Men vi vil fortsætte med at kræve Wouter Vandenhautes afgang som formand, lød det fra Nico Deraedt, der repræsenterede Anderlechts fans.

Det tema gled Jesper Fredberg let og elegant af på.

- Jeg talte ikke om formanden, for det er uden for min lønramme. Det er noget, han kan svare på.

Der har været forlydener om, at chefen for Anderlechts succesfulde akademi, Jean Kindermans, er på vej ud af klubben, men Jesper Fredberg ville ikke sige mere, end at han skal tale med Kindermans inden længe.

