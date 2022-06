Drama i retten: Blatter fik vejrtrækningsproblemer

Retssagen mod de tidligere fodboldchefer Sepp Blatter og Michel Platini i Schweiz har fået en uventet start.

Da den tidligere Fifa-præsident Sepp Blatter onsdag skulle afgive sin forklaring ved forbundsdomstolen i Bellinzona, var han fysisk ude af stand til det på grund af smerter i brystet.

- Smerten kommer tilbage, og jeg har svært ved at trække vejret, hviskede han i retten ifølge AFP.

86-årige Blatter fik derfor lov til at vente med at afgive sin forklaring til torsdag.

Sagen mod de tidligere fodboldchefer handler om en mistænkelig pengeoverførsel fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) til Platini i 2011.

På daværende tidspunkt var Blatter præsident for Fifa, mens Platini var præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Overførslen var på to millioner schweizerfranc, som svarer til cirka 14 millioner kroner efter den nuværende kurs. Den førte til, at begge blev udelukket fra fodbold i 2015.

Før Blatter talte kortvarigt onsdag, havde hans og Platinis advokater forsøgt at få retssagen flyttet til en lokal domstol. Uden held.

De samme juridiske hold havde desuden prøvet at få dommerne til at fjerne et krav fra Fifa, som vil have de to millioner schweizerfranc tilbage. Men heller ikke det havde advokaterne held med at få gennemtrumfet.

- Det er åbenlyst, at Fifa har lidt skade, lød det fra Fifas advokat Catherine Hohl-Chirazi.

- To millioner schweiziske franc blev stjålet.

Blatter og Platini nægter begge at have gjort noget forkert i sagen.

Platini var ansat som rådgiver fra 1998 til 2002, men først mange år senere opkrævede han altså pengene. De anklagede hævder at have haft en mundtlig aftale om betalingen.

Tre dommere er blevet udpeget til retssagen, som er berammet til at slutte 22. juni. Det er uklart, om Blatters udsatte forklaring får betydning for tidsplanen.

En endelig dom ventes at være klar 8. juli. Hvis Blatter og Platini kendes skyldige, risikerer de op til fem års fængsel.