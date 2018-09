Drama i Rosenborg: Nu er klubben sagsøgt

Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun, som tidligere har været henholdsvis træner og assistenttræner i Rosenborg, sagsøger nu klubben for uretmæssig fyring

Rosenborg BK har meget at se til i øjeblikket.

Først og fremmest har de Nicklas Bendtner ansat, hvilket i sig selv er en mundfuld i øjeblikket, da han er tiltalt for vold mod en taxachauffør.

Derudover har klubben en sag kørende med to tidligere trænere, som føler sig uretfærdigt behandlet i forbindelse med fyringen.

Nu har de to trænere så valgt at sagsøge klubben.

Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun var ansat i Rosenborg som henholdsvis træner og assistenttræner, men de blev fyret 19. juli i år, hvor de blev bedt om at gå direkte hjem.

Det er ifølge trænernes advokater, Andreas Messelt Ekker og Stein Kimsås-Otterbech, en uretmæssig fyring.

- Kort sagt drejer sagen sig om Rosenborgs tilsidesættelse af arbejdsmiljølovens arbejdsbeskyttelsesregler ved opsigelsen af ​​Ingebrigtsen og Hoftun siger trænernes advokater til norske Dagbladet.

- Norske fodboldtrænere er ligesom andre arbejdstagere omfattet og beskyttet af arbejdsmiljøloven, herunder bestemmelserne om beskyttelse af beskæftigelsen. Når en arbejdsgiver som Rosenborg vælger ikke at overholde disse regler, vil det få konsekvenser, lyder det.

Ifølge den norske trænerforening, Trenerforeningen, blev de to trænere fyret uden en begrundelse, ligesom det skete mundtligt og ikke skriftligt, som de ellers har krav på.

Efter sigende blev Erik Hoftun endda fyret i et rum med flere andre personer til stede.

Rosenborg bekræfter over for Dagbladet, at de er bekendte med stævningen.

Selvom Rosenborg har nok at se til uden for banen, så går det alligevel fremragende for dem sportsligt.

De ligger i øjeblikket på førstepladsen i den norske Eliteserien med fire point ned til andenpladsen, og de er videre i gruppespillet ved Europa League.

