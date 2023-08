Drama om enorm transfer: Han har fået kolde fødder

Midtbanespilleren var på vej til Liverpool, men ser ud til at have ombestemt sig i sidste øjeblik

Der udspiller sig i disse timer et stort drama i England.

For nogle timer siden skrev The Athletic, at Moises Caicedo var enig med Liverpool om en transfer.

Meldingen var, at handlen ville koste storklubben fra Anfield svimlende 950 millioner danske kroner.

Transferen virkede så sikker, at Jürgen Klopp sagde, at Liverpool var enige med Brighton om en handel.

Men vent lige et øjeblik, Liverpool.

Foto: Kieran Cleeves/Ritzau Scanpix

Der er nemlig intet, der er afgjort. Moises Caicedo har således fået kolde fødder.

Sådan lyder det i hvert fald fra både Sky Sports og Fabrizio Romano.

Ifølge sidstnævnte har Chelsea meldt sig på banen med et forbedret tilbud til Premier League-stjernen, ligesom spilleren skulle have informeret Liverpool om, at han kun vil til London-klubben.

Det skulle være lønnen, hvor Chelsea er klar til at smide flere mønter i Moises Caicedos sparegris, end Liverpool er.

London-klubben har været lune på Moises Caicedo i flere uger efterhånden, og storklubben nægter at give op. De vil have ham til hovedstaden.

Derfor kan Liverpool endnu ikke være sikre på, at førsteholdstruppen bliver forstærket med midtbanespilleren.

Men vi har med garanti ikke fået den sidste drejning i dette enorme transferdrama.