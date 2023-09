Dramatisk transfervindue: Her var Højbjergs muligheder

Der var bud efter danskeren i løbet af sommerens transfervindue fra flere klubber, men det blev aldrig nødvendigt at pakke kufferten

Det kører ikke på skinner for Pierre-Emile Højbjerg i Tottenham.

Landsholdsstjernen er røget på bænken under den nye træner, Ange Postecoglou, efter at have været fast mand i startopstillingen i flere sæsoner.

Derfor har der været spekuleret i, om den 28-årige dansker skulle skifte arbejdsgiver i løbet af sommerens transfervindue.

Og han har ikke manglet muligheder i forhold til at finde en ny klubadresse.

Fire klubber var interesseret

Atletico Madrid, Fulham, Manchester United og en klub fra Saudi-Arabien har således været meldt interesseret i midtbanespilleren.

Noget var selvfølgelig mere konkret end andet.

Danskeren er lige nu ikke en del af startopstillingen i Tottenham. Foto: Claus Bonnerup

Hvis vi starter med Atletico Madrid, så var storklubben parate til at leje Højbjerg. Samtidig vill der være en købsoption skrevet ind i aftalen på 350 millioner danske kroner.

Skal vi tro på transferguruen Fabrizio Romano, skulle der flere penge på bordet, hvis Tottenham skulle lade deres nummer 5 forlade klubben.

Og så løb den mulighed ud i sandet.

Når det kommer til Fulham, var det i højere grad hovedpersonen, som satte foden ned og takkede nej til den mulige transfer.

Kilder tæt på forløbet i England fortæller således til Ekstra Bladet, at de to London-klubber havde indledt forhandlinger om landsholdsspilleren, men Højbjerg var ikke lun på skiftet til rivalerne fra Fulham.

Var ikke tæt på Manchester United

Selvom det ligeledes blev nævnt, at midtbanekrigeren kunne blive holdkammerater med Christian Eriksen og Rasmus Højlund, så var en tur til Old Trafford aldrig tæt på.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var Højbjerg og Manchester United ikke en decideret ting på noget tidspunkt, og gigantklubben sendte heller ej et konkret bud til Englands hovedstad på noget tidspunkt.

Pierre-Emile Højbjerg blev rygtet til United, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger kom der aldrig et bud fra Manchester. Foto: Claus Bonnerup

Afsluttende valgte landsholdsstjernen ikke at tage til Saudi-Arabien, som eksempelvis Neymar og Sadio Mané har gjort. Ligesom med Fulham valgte den tidligere Bayern München-spiller selv at takke nej til muligheden.

På den måde kan vi koge det ned til, at Atletico Madrid og Fulham var de to mest realistiske muligheder for Pierre-Emile Højbjerg.

Mindre spilletid end normalt

Nu bliver det som minimum til et halvt år mere i Tottenham, hvor minutterne kan blive markant færre, end danskeren har været vant til.

Da London-klubben mødte Burnley på udebane i Premier League lørdag eftermiddag, startede fodboldstjernen igen på bænken.

I skrivende stund har Pierre-Emile Højbjerg en aftale med Tottenham, der løber frem til sommeren 2025.