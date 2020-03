Drastisk prisfald hos Viaplay

Du kan praktisk talt godt skyde en hvid pind efter live sport i de kommende uger.

Det får konsekvenser for prisen på en af de streamingtjenester, der normalt leverer sport i massevis.

De aflyste begivenheder får Nordic Entertainment Group (NENT) til at sænke prisen for Viaplays sportspakke med øjeblikkelig virkning. Det fortæller de i en pressemddelelse.

Den sænkes til 99 kr. om måneden, hvilket svarer til prisen for Viaplays tv- og seriepakke. Viaplay Sport koster normalt 309 kr. om måneden i Danmark.

Det gælder kun for eksisterende kunder og effektueres med omgående virkning, skriver NENT.

Lige i øjeblikket ligger Superliga, Champions League, Premier League og en lang række andre sportsbegivenheder helt stille.

NENT havde et mål om en stor vækst i 2020, men det bliver svært, vurderer ledelsen.

- Vi står over for en hidtil uset situation med omfattende udsættelse af mange store sportsligaer og -events. Vi forstår og respekterer de beslutninger, som bliver truffet af arrangører af sportsevents rundt om i verden, som med rette er fokuserede på at beskytte atleter og fans' helbred og velvære. Vi er i tæt kontakt med arrangører for at diskutere, hvordan situationen håndteres fremover, siger Anders Jensen, adm. direktør for NENT.

Hvis aflysningerne fortsætter og udskydelserne bliver længerevarende vil NENT forsøge at kompensation fra rettighedsejerne.

