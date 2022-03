Intl. fodbold ... 11. mar. 2022 kl. 14:31 Gem artikel Gemt artikel

Dreyer suspenderer kontrakt i Rusland

Anders Dreyer kommer ikke til at spille mere for Rubin Kazan indtil sommer, efter han har valgt at benytte sig af muligheden for at sætte sin aftale med klubben på standby grundet Ruslands invasion i Ukraine