Dropper Manchester United og går sammen med Arnesen

Den rutinerede talentspejder Bjarne Hansen forlader den engelske klub efter kun et halvt år for igen at arbejde sammen med Frank Arnesen i Anderlecht

Det blev ikke til mere end et halvt år i tjenesten hos storklubben Manchester United.

Nu har Bjarne Hansen sagt op som klubbens skandinaviske ungdoms-talentspejder og tiltræder i stedet det samme job for Anderlecht, der for nylig fik lige så danske Frank Arnesen som sportsdirektør.

- Jeg har arbejdet sammen med Frank i både PSV Eindhoven, Chelsea og Hamburger SV, og jeg ser frem til at arbejde sammen med ham igen i en tidligere danskerklub, siger Bjarne Hansen fra et hotelværelse – i Norge.

- Skandinavien er et meget interessant marked for Anderlecht, siger den rutinerede scout, som ikke ønsker at uddybe sin afsked med den engelske storklub, hvor også Tommy Møller Nielsen de seneste to år har været scout.

Den tidligere assistenttræner og talentspejder hos FC København har gennem årene skabt sig et indgående kendskab til den nordiske talentmasse, og senest var han manden bag Skandinaviens og Sunderlands yngste Premier League-spiller igennem tiderne, svenske Joel Asoro.

Han måtte igennem tre jobsamtaler hos Manchester United, før han tiltrådte i august.

Danske Erik Larsen har indtil for nylig også været scout hos Anderlecht, men det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at få ham i tale, så han kan besvare, om det stadig er tilfældet.

