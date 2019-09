Droppet i Superligaen: Dansker skifter til Æresdivisionen

Den tidligere AC Horsens-angriber Oliver Drost havde kontraktudløb med den østjyske klub i sommer, og siden har han ledt efter en ny klub. Det er nu kommet frem, at turen går til Holland for ham.



Det drejer sig om Fortuna Sittard, som præsenterer danskeren på klubbens officielle twitter-konto.



Her melder klubben kort og præcist, at danskeren nu træner med i klubben.



Vanaf vandaag traint Oliver Drost mee.



Deens

23 jaar

Spits



Succes Oliver!#SamenNaoVeure — Fortuna Sittard (@FortunaSittard) 16. september 2019

Til trods for navnet, så har Fortuna Sittard ikke fået den mest heldige sæsonstart, hvor det kun er blevet til to point i klubbens fem første kampe, og derfor er al forstærkning givetvis noget, man tager imod med kyshånd.

Søndag blev det til et nederlag på 2-3 til Twente for Drosts nye klub.



Tidligere på sommeren var Oliver Drost på prøve i Superligaklubben Hobro, men her blev det altså ikke til en aftale for halvkroaten.



Oliver Drost kom til AC Horsens fra Vejle i 2017 på en lejeaftale, som siden blev vekslet til en permanent aftale for 187 centimenter høje angriber, som nu kan se frem til at fortsætte karrieren under hollandske himmelstrøg.

