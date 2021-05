Droppet til EM midt under interview

Aston Villa-spilleren Anwar El Ghazi fik en ærgerlig besked fra den hollandske landstræner under et interview

Det er nok aldrig sjovt at blive droppet gennem en besked, men det måtte hollandske Anwar El Ghazi desværre opleve, da han under et interview modtog en besked fra den hollandske landstræner Frank De Boer.

Den 26-årige Aston Villa-spiller fik i beskeden at vide af De Boer, at han ikke var udtaget til Hollands endelige EM-trup, efter han ellers havde været med i Frank De Boers bruttotrup.

Det er den hollandske journalist Neal Petersen, der har delt det tragikomiske øjeblik på sin Twitter.

Landstræner for Holland Frank De Boer kan være kort og kontant, når han fravælger spillere til sin trup. Foto: Ritzau Scanpix

Jeg vælger ikke dig

Journalisten, der interviewer El Ghazi, spørger, om El Ghazi havde fået en melding fra landstræneren endnu. Det får Aston Villa-spilleren til at tjekke mobilen, og minsandten om der ikke var en besked fra Frank De Boer.

- Jeg vælger ikke dig til den endelige trup i øjeblikket, læser El Ghazi op og reagerer:

- Så... ja, desværre.

Journalisten tror ikke på Anwar El Ghazi, som tager beskeden pænt og viser, at den altså er god nok.

Anwar El Ghazi har haft en succesfuld sæson for Aston Villa. Han kommer dog ikke med til sommerens EM. Foto: Ritzau Scanpix

Anwar El Ghazi fik sin landsholdsdebut helt tilbage i 2015, hvor han fik sine hidtil to eneste kampe. Udtagelsen til Hollands EM-bruttotrup var første gang siden 2015, Anwar El Ghazi var en del af landsholdstruppen.

Fløjspilleren spillede i den seneste sæson 28 kampe for Aston Villa i Premier League, hvor han scorede ti mål.