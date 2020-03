Du har købt EM-billetter - hvad nu?

UEFAs regelsæt giver under 'Uforudsete omstændigheder' umiddelbart mulighed for at få refunderet EM-kampbilletten

EM 2020 ventes denne tirsdag af blive definitivt aflyst eller udsat, men hvad gør du så, hvis du er en af de mange tusinde danskere, der har købt billet til EM-slutrunden?

Ekstra Bladet har skrevet til UEFA for at få et svar, men de er foreløbig ikke vendt tilbage.

På UEFA's officielle billetside kan man helt generelt læse, at det bliver svært at få penge tilbage for billetter.

- UEFA EURO 2020 Vilkår og Betingelser for billetter fastsætter, at billetter ikke kan returneres, annulleres eller overdrages til tredjeparter. Alle salg er endelige, lyder det.

Men går man nærmere ind i det 29 sider lange regelsæt for 'Vilkår og betingelser for billetter', så er der håb.

Billeder fra EM-finalen i 2016. Der vil nu gå fem år i modsætning til normalt fire, inden der kommer en ny EM-finale. Uefa udsætter som følge af coronakrisen EM-slutrunden fra 2020 til 2021. Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix

Punkt 14 hedder således 'Uforudsete omstændigheder', og i punkt 14.2 finder man noget interessant.

- I tilfælde af aflysning, opgivelse eller udsættelse af kampen, eller hvis den skal spilles om, vil den heldige ansøger være bundet af refunderingspolitikken mht. eventuelle refunderinger af de købte billetter, forudsat at:

A) eventuelle refunderinger kun kan betales til den heldige ansøger (og ikke til billetindehaveren), og der kan kun betales op til den købspris, der er betalt af en sådan heldige ansøger for billetten/billetterne, og for at undgå enhver tvivl skal det hermed præciseres, at dette ikke skal berettige ansøgeren til en refundering af eventuelle omkostninger og udgifter, som den heldige ansøger og dennes gæst(er) pådrager sig i forbindelse med rejse eller indkvartering, lyder det, inden der nævnes, hvem der i hvert fald ikke har ansvaret.

På den baggrund lyder det altså til, at UEFA åbner op for at tilbagebetale pengene for samtlige EM-billetter til de personer, der har stået for købene.

Mens UEFA naturligvis ikke har planer om at at tilbagebetale udgifter for fansenes bestilte fly og hoteller.

UEFA forbeholder sig i punkt 15 dog ret til at ændre i 'Vilkår og betingelser', hvis det er nødvendigt for at kunne sikre korrekt og sikker afholdelse af EM.

Ekstra Bladet ville gerne have UEFA til at bekræfte, at fans kan få pengene tilbage for billetter, men deres foreløbige automatsvar fortæller, at svartiden i øjeblikket kan være lang på grund af den store mængde mails i øjeblikket.

UEFA's punkt 14 om 'uforudsete omstændigheder' 14. Uforudsete omstændigheder 14.1. UEFAs parter, det pågældende værtsforbund og/eller stadionejeren forbeholder sig ret til at foretage ændringer af tidspunktet, datoen og beliggenheden for UEFA EURO 2020 og/eller kampen(e) pga. uforudsete ekstraordinære omstændigheder: Force majeure, af sikkerhedsmæssige årsager eller andre beslutninger, der træffes af en hvilken som helst kompetent myndighed, som har stor indvirkning på den kamp, der spilles på stadion. 14.2. I tilfælde af aflysning, opgivelse eller udsættelse af kampen, eller hvis den skal spilles om, vil den heldige ansøger være bundet af refunderingspolitikken mht. eventuelle refunderinger af de købte billetter, forudsat at: a. eventuelle refunderinger kun kan betales til den heldige ansøger (og ikke til billetindehaveren), og der kan kun betales op til den købspris, der er betalt af en sådan heldige ansøger for billetten/billetterne, og for at undgå enhver tvivl skal det hermed præciseres, at dette ikke skal berettige ansøgeren til en refundering af eventuelle omkostninger og udgifter, som den heldige ansøger og dennes gæst(er) pådrager sig i forbindelse med rejse eller indkvartering; og b. med forbehold af ovennævnte og pkt. 11 bærer UEFAs parter, det pågældende værtsforbund, det pågældende PNA og/eller stadionejeren intet ansvar over for den heldige ansøger eller nogen gæst eller billetindehaver for en sådan aflysning, opgivelse, udsættelse, omkamp eller andre mangler i forbindelse med afholdelsen af kampen.

DBU-formand Jesper Møller fortalte til pressemødet tirsdag, at der ikke var nogen afklaring på situationen endnu:

- Jeg ved det ikke. Vi har truffet den her beslutning for en time siden, så spørgsmålet om billeter er en af de ting, vi ikke har fået vendt. Jeg er sikker på, at UEFA kommer til at melde noget ud inden længe - det er dem, der har solgt billetterne.

- Vi kan simpelthen ikke svare på det her spørgsmål endnu. Vi er nødt til at afvente UEFAs udmelding.

En af årsagerne til, at billet-situationen endnu ikke er blevet behandlet er, at selve strukturen på slutrunden ikke er endeligt på plads i forhold til, om setuppet skal være præcis det samme, eller om der sker justeringer i forhold til eksempelvis 12 værtslande.

